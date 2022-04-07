البنك الأهلي يواجه الجونة ودياً استعداداً لـ الاتحاد السكندري

قرر خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي خوض الفريق مباراة ودية أمام الجونه غداً الجمعة استعدادا لمواجهة زعيم الثغر ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها الخميس 14 إبريل الجاري ويستضيفها ستاد بتروسبورت سبورت في التاسعة والنصف مساء.



وواصل فريق البنك الأهلي تدريباته الجماعية عصر اليوم بستاد الشرطة الرياضي بالعباسية في إطار استعداداته لاستئناف مبارياته في بطولة الدوري المصري الممتاز.



وشهد مران اليوم عودة محمد فتحي للتدريب مع الفريق بشكل تدريجي لاستعادة الفورمة البدنية والفنية ليكون جاهزاً للدفع به في المباريات المقبلة.



وأيضاً إقتراب عودة محمود قاعود للمشاركة في المباريات بعد الشفاء من الإصابة بكسر في أصبع اليد ويحتل فريق البنك الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة عقب تعادله الأخير أمام فاركو في الجولة الماضية.



كما نجح في حسم تأهله الي دور ال 16 من مسابقة كأس مصر بعد الفوز علي أسوان بهدف للاشيء.