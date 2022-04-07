عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البنك الأهلي يواجه الجونة ودياً استعداداً لـ الاتحاد السكندري

البنك الاهلى
البنك الاهلى

قرر خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي خوض الفريق مباراة ودية أمام الجونه غداً الجمعة استعدادا لمواجهة زعيم الثغر ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها الخميس 14 إبريل الجاري ويستضيفها ستاد بتروسبورت سبورت في التاسعة والنصف مساء.


وواصل فريق البنك الأهلي تدريباته الجماعية عصر اليوم بستاد الشرطة الرياضي بالعباسية في إطار استعداداته لاستئناف مبارياته في بطولة الدوري المصري الممتاز.


وشهد مران اليوم عودة محمد فتحي للتدريب مع الفريق بشكل تدريجي لاستعادة الفورمة البدنية والفنية ليكون جاهزاً للدفع به في المباريات المقبلة.


وأيضاً إقتراب عودة محمود قاعود للمشاركة في المباريات بعد الشفاء من الإصابة بكسر في أصبع اليد  ويحتل فريق البنك الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 18 نقطة عقب تعادله الأخير أمام فاركو في الجولة الماضية.


كما نجح في حسم تأهله الي دور ال 16 من مسابقة كأس مصر بعد الفوز علي أسوان بهدف للاشيء.

خالد جلال البنك الاهلي الجونة الدوري المصري الممتاز البنك الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

سقوط أمطار بالسواحل .. الأرصاد : انخفاض الحرارة بعد المغرب اليوم| فيديو

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

موجة حارة تهاجم البلاد .. الحرارة تنخفض 8 درجات في هذا الموعد

هل بلع البلغم أو الريق يفطر في نهار رمضان؟ .. الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

طبيب بايدن السابق: تدهور القدرات المعرفية للرئيس الأمريكي يشكل تهديدا للأمن القومي

بعد أشهر من سحبه.. الخارجية السعودية تعلن عودة سفيرها إلى لبنان

بعد تعليق عضويتها مجلس حقوق الإنسان.. روسيا: سنواصل الدفاع عن مصالحنا

مراسل اكسترا نيوز في ألمانيا: ارتفاع الأسعار مستمر لـ 3 شهور مقبلة

البيت الأبيض : سلبية اختبار فيروس كورونا للرئيس جو بايدن

علي جمعة : الله تعالى حرّم كل ما يغيب العقل.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسن الرداد : بابلو مصري بطابع مكسيكي .. ورسمت شكله بعيدًا عن النمطية .. والتزامي تجاه فريق عمل تحت تهديد السلاح وراء عودتي رغم الظروف الصعبة

البسو الجواكت تاني.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن عودة الشتاء؟

بـ 993 فرعًا.. الداخلية: توافر السلع بأسعار مخفضة داخل منافذ «كلنا واحد»|صور

نوستالجيا.. أشهر عزومات نجوم الزمن الجميل فى رمضان

فيديو

ضربت رجالة كتير واللي يشتمني هشتمه.. ماذا قالت رحاب الجمل عن باسم سمرة "فيديوجراف"

بعد اكتشاف مخاطرها.. ماذا تفعل شوكولاتة كيندر في الأطفال ؟ "فيديوجراف"

حسن الرداد : بابلو مصري بطابع مكسيكي .. ورسمت شكله بعيدًا عن النمطية .. والتزامي تجاه فريق عمل تحت تهديد السلاح وراء عودتي رغم الظروف الصعبة

الفنادق تمنع نزول السيدات دون محرم..الحقيقة الكاملة لمشهد مسلسل فاتن أمل حربي

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ