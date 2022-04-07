بالأبيض.. نادين نسيب نجيم تخطف قلوب متابعيها

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت نادين نسيب نجيم في الصور باطلالة جذابة باللون الأبيض وعلقت قائلة "أشعر باللون الأبيض" مما أثار إعجاب متابعيها.



واعتمدت نادين نسيب نجيم، على تسريحة انسيابية ناعمة، وقامت بترك خصلات شعرها منسدلة على اكتافها وظهرها، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

يذكر أن آخر أعمال نادين نسيب نجيم مسلسل «صالون زهرة» وهو عمل اجتماعي يناقش في قصته العديد من القضايا التي يعاني منها المجتمع في لبنان، ويتخلله العديد من المشاهد والمواقف الكوميدية التي تقع فيها زهرة صاحبة الكوافير الحريمي.



