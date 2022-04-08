عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آخر موعد للتسجيل لنموذج محاكاة بكلية الحقوق جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

يعلن مكتب الابتكار وريادة الأعمال بكلية الحقوق جامعة عين شمس  عن فتح باب التسجيل لنموذج محاكاة مجلس كلية الحقوق جامعة عين شمس في إطار الدخول في جامعات الجيل الرابع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، على أن يكون هناك نموذجان أحدهما باللغة العربية والآخر باللغة الإنجليزية.

ولمن يرغب في الاشتراك بأي من النموذجين فليسارع بالتسجيل، في موعد أقصاه السبت ٩ أبريل،  عبر اللينك:
https://forms.gle/G6Kyp25RETr17He96

ومن جانبه أكد الدكتور محمد الصافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس عل حرص  إدارة الكلية دعم الأفكار الابتكارية وتعزيز روح المنافسة لدى أعضائها وباحثيها .
 

طلاب يشيدون بجهود اتحاد جامعة عين شمس ودمج ذوي الهمم في الأنشطة


وأعلن الدكتور محمد صافي عن فتح باب التقدم لـ"مسابقة عين شمس تبتكر، مسار الباحثين"، وذلك بالمشاركة بفكرة بحثية قابلة للتحويل إلى خدمة أو مشروع ذي عائد اقتصادي، سواء أكانت الفكرة في مجال الدراسات القانونية أم في غيرها من المجالات العلمية والمعرفية.

والفئة المستهدفة من هذه المسابقة هم:
1- أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.
2- أعضاء الجهاز الإداري بالكلية.
3- الباحثون المسجلون بالكلية في احدى مرحلتي الدراسات العليا (الماجستير أو الدكتوراه).
فعلى من يرغب في المشاركة، سرعة التسجيل، في موعد أقصاه الأحد 10 أبريل 2022م، عبر الرابط التالي:
‏https://forms.gle/Xutf3SzCjVUsGupg6

مكتب الابتكار وريادة الاعمال الحقوق جامعة عين شمس جامعة عين شمس نموذج محاكاة مجلس كلية الحقوق جامعة عين شمس جامعات الجيل الرابع Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

حادث إجرامي بشع | الكنيسة : استشهاد القمص أرسانيوس وديد بالإسكندرية

ضبط مُسن قتل رجل دين مسيحيًا أثناء سيره بكورنيش الإسكندرية

يقظة رجال "الداخلية" تنجح في ضبط مرتكب حادث الإسكندرية

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

اعتراف غادة عادل يفضح فبركة مقالب رامز جلال

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

مفاجأة وراء ظهور عبلة كامل على موائد الرحمن ..فيديو

موضوعات متعلقة

كلية الحقوق تنشئ لجنة لأخلاقيات البحث العلمي

من مشاهير السوشيال ميديا.. هل زار «كوسكال بابا» الغردقة؟.. القصة الكاملة

جامعة عين شمس تكشف أبرز الإجراءات لحماية أعضاء الكونترول ضد كورونا.. وتؤكد: نوفر أعلى درجات الوقاية والتدابير الاحترازية لخلق بيئة آمنة

دعاء الصباح للرزق وتيسير الأمور.. 37 كلمة لا ترد داوم عليها

16 فبراير.. بدء المعسكر الأكاديمي لمعهد كونفوشيوس عين شمس

دعاء الرزق وتيسير الأمور في الصباح.. احرص على ترديده

الأكثر انتشار ونفوذا.. مصطفى بكري يرصد التاريخ البرلماني لعائلة الأباظية

دعاء صلاة الضحى للرزق والغني .. يزيد المال ويفك الكرب

ترشيحاتنا

النائب العام يأمر بسرعة إنجاز التحقيقات في واقعة قتل القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء بالإسكندرية

زيادة في أسعار كيا أكسيد موديل 2022 بالسوق المصري .. تفاصيل

دعاء أول جمعة فى رمضان .. ردده واغتنم فرصة الإستجابة

للعبور إلى الأمن والاستقرار..مجلس قيادة رئاسي جديد في اليمن وسط ترحيب عالمي

الزمالك يهزم البنك الأهلي ويتأهل لنهائي كأس مصر لكرة اليد

غادة عبد الرازق: بابا كان هيتعين وزير قبل وفاته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصل موائد الرحمن.. بدأت مع دخول الإسلام وابن طولون فرضها على الأثرياء

حصار مالي وحظر تعامل.. كيف تعاقب أمريكا ابنتي فلاديمير بوتين؟

الأحق بالكرة الذهبية.. لماذا يسمى كريم بنزيما بـ«الحكومة» في ريال مدريد؟

مكتوب عليا الحلقة 6.. أكرم حسني يترك وظيفته ويغني "ستو أنا"

فيديو

مربوحة الكبير أوي 6 .. كيف وقع اختيار أحمد مكي على بطلة الجزء السادس "فيديوجراف"

مشهدي مع السقا عمل لي مشكلة مع خطيبي .. سهام جلال تكشف كواليس فيلم صعيدي في الجامعة الامريكية

ضربت رجالة كتير واللي يشتمني هشتمه.. ماذا قالت رحاب الجمل عن باسم سمرة "فيديوجراف"

بعد اكتشاف مخاطرها.. ماذا تفعل شوكولاتة كيندر في الأطفال ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ