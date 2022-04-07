الدوري الأوروبي .. فرانكفورت يتقدم على برشلونة في الشوط الأول

انتهت احداث الشوط الاول بتقدم فريق فرانكفورت الالماني علي منافسه برشلونة الاسباني بنتيجة هدف دون رد في المباراة المقامة حاليا على ملعب دوتش بانك بارك، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي.

وسجل هدف فريق فرانفكورت الالماني اللاعب أنسجار كناوف في الدقيقة 48 من عمر الشوط الاول.

بدأ برشلونة اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: نوير.

الدفاع: أراوخو، بيكيه، إريك جارسيا، ألبا.

الوسط: بيدرى، جافى، بوسكيتس.

الهجوم: أداما تراورى، أوباميانج، فيران توريس.



يسعى فريق برشلونة بقيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز، لتحقيق نتيجة إيجابية، تسهل من مهمته في لقاء الإياب المقرر له الخميس المقبل على ملعب كامب نو.

وكان فريق برشلونة تأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، بعد التغلب على جالاتا سراي بهدفين مقابل هدف بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.