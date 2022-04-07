ربع نهائي الدوري الأوروبي.. برشلونة يخرج من كمين آينتراخت ويتعادل بـ توريس

خرج فريق برشلونة بالتعادل ثمين أمام نظيره الألماني آينتراخت فرانكفورت خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس في ذهاب دور ربع نهائي الدوري الأوروبي على استاد دوتش بانك بارك في ألمانيا.

وتقدم فريق آينتراخت بهدف سجله لاعبه أنسجار كناوف بالدقيقة 48 قبل أن يتعادل برشلونة عن طريق لاعبه فيران توريس بالدقيقة 66.

وتكون تشكيل آينتراخت فرانكفورت الأساسي للمباراة من:

كيفن تراب، إيفان نديكا، كريستيان ياكيتش، جبريل سو، فيليب كوستيتش، مارتن هينتيرجير، دايتشي كامادا، رافاييل بوري، يسبر ليندستروم، توتا، أنسجار كناوف.

وتكون تشكيل برشلونة الأساسي للمباراة من:

تير ستيجن، جيرارد بيكيه، رونالدو أراوجو، إريك جارسيا، خوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، أداما تراوري، بيدري، جافي، بيير إيميريك أوباميانج.