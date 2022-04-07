نادالا .. كاف يستقر على طاقم تحكيم مباراة الأهلي والرجاء

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، على إسناد مهمة مباراة الأهلي والرجاء المغربي، إلى الحكم الكونغولي جان جاك نادالا.

وكشفت تقارير مغربية، أن كاف أسند مباراة الأهلي والرجاء المغربي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى الكونغولي جان جاك ندالا.

جان جاك ندالا أدار مباراة مصر والسنغال، في ذهاب المرحلة الفاصلة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وأشارت التقارير إلى أن كاف استقر على الحكم السنغالي ماجيت نداي لإدارة مباراة الأهلي والرجاء المغربي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي

وتحدد موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت الموافق 16 من شهر أبريل الجاري، في تمام التاسعة مساءً، ويقترب ملعب الأهلي وي السلام من استضافة المباراة، وخاطب الأهلي الجهات المعنية حتى يكون ملعب الملعب بالسعة الجماهيرية الكاملة.

فيما تحدد موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة الموافق 22 من الشهر نفسه، في تمام الحادية عشر مساءً، على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.