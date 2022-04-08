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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

باحث صيني يكافح الحشرات بالحشرات في تجربة غريبة

باحث صيني
باحث صيني

قام باحث صيني بمجال وقاية وحماية النباتات بإجراء عرض عملي لمكافحة الحشرات عن طريق الحشرات.

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وحسبما نشرت «صحيفة الشعب اليومية أونلاين» الصينية، قام شانغ تشانغ رونغ الباحث بمعهد حماية ووقاية النباتات بأكاديمية قويتشو للعلوم الزراعية الصينية بقيادة أعضاء الفريق إلى قاعدة زراعة فاكهة الكيوي البيئية الرابع من أبريل الحالي، بإجراء عرض عملي وتعزيز للتكنولوجيا الخضراء «لمكافحة الحشرات بالحشرات»، والتي لاقت ترحيباً من قبل مزارعي الفاكهة المحليين.
 


وحسب الصحيفة، تم وضع ما مجموع حوالى 200 ألف حشرة من السرعوف وحوالى 10 آلاف من حشرات البق النتن لحماية ما يقدر بأكثر من 100 مو(مو واحد يساوي نحو 0.067 هكتار) من بساتين فاكهة الكيوي من تآكل الآفات.

الحشرات وقايه باحث صيني طريق

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