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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ختام أول أسبوع رمضان.. "كولدير" يُنهي حياة شاب في سوهاج

صدى البلد

لقي عامل في منتصف العقد الثاني من العُمر، مصرعه، صعقًا بالكهرباء؛ إثر تناوله المياه من مُبرد مياه “كولدير” بأحد الشوارع؛ حيث صعقه المُبرد كهربائيًا، بمركز جهينة غربي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغًا من المستشفى المركزي بوصول (محمود. ط. ح - 17 عامًا - عامل - ويقيم دائرة المركز)، جثة هامدة، إدعاء صعق كهربائي.

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وبالانتقال والفحص، وبسؤال والده (طلعت. ح. أ - 56 عامًا - عامل - ويقيم بذات الناحية)، أفاد بأنه أثناء محاولة نجله شرب المياه من مبرد مياه بشارع بنك مصر، دائرة المركز، صعقه التيار الكهربائي؛ ما نتج عنه وفاته في الحال، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية حادة نتيجة صعق كهربائي، أدت إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية  ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ما جاء في تقرير مفتش الصحة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج كولدير جهينة كهرباء عامل

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