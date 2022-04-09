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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

6 سنوات بانتظار الإعدام.. ماذا قال المهندس أبو القاسم بعد عودته من السعودية؟

المهندس على أبو القاسم
المهندس على أبو القاسم

أكد المهندس على أبو القاسم أبن محافظة أسوان العائد من الأراضى السعودية عقب الإفراج والعفو الملكى عنه بأنه لم يتوقع أن تنتهي الإجراءات، ويتم الإفراج عنه خلال هذه الأيام ، وأن ما تعرض له أكد على أن الشعب المصري شعب ذو رأفه ورحمة وقوى وصامد، وعندما يكون لديه إصرار على شئ يقف وراءه حتى يصل إليه ويحققه، فشكراً للجميع .  

وقدم المهندس على أبو القاسم شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ووزير العدل ووزيرة الهجرة وشيخ الأزهر ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، وجميع المسئولين الذين كانوا بالنسبة له خير سند وعون لعبور محنته على خير. 

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كما وجه المهندس علي أبو القاسم، الشكر لجميع طاقم السفارة المصرية بالسعودية والقنصلية على وقوفهم إلى جانبه طوال الـ 6 سنوات فترة سجنه.

وعن أكثر اللحظات التى كان لها تأثير مباشر على المهندس على أبو القاسم تمثلت فى رؤية زوجته وأبنه فى المطار، وكذلك والدته فى المنزل، وكانت الفرحة والسعادة تملئ قلبه الذى كان يشعر أنه يرتجف ويده من هذه الأجواء بعد مدة غياب إستمرت 6 سنوات، ليرى أبنه الذي تركه رضيعاً قد كبر، وأيضاً زوجته والتى يقدرها بشكل كبير. 

وأشار المهندس على أبو القاسم بأن زوجته كافحت وكانت صبورة، وتحملت كثير الكثير حيث أنه عندما سافر ترك لها 3 أطفال وهم محمد أصغر أولاده وكان عمره وقتذاك سنة ونصف، وأفنان وكان سنها 7 سنوات، وأريام 5 سنوات.  

وكان قد أعلن رأفت عبدالله، مساعد القنصلية المصرية بتبوك، إنه تم الإفراج عن المهندس علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في المملكة العربية السعودية.

وقال إنه تم الإفراج عن أبو القاسم بعفو ملكي من الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، وكان برفقته السفير المصري هشام فتحي والقنصل عبد الرحمن صفوت، لسرعة إنهاء الإجراءات.

فيما تقدم المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين بالشكر للسلطات السعودية وكافة الجهات التي سعت لحل قضية المهندس علي أبو القاسم، ولأسرته وزملائه وزوجته على الدعم حتى أفرج عنه ولوزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والسفارة السعودية بالقاهرة.

وكانت قد بدأت أزمة المهندس علي أبو القاسم في أكتوبر من العام 2016، بتورطه في قضية ترويج مخدرات، بعد تسلمه معدة زراعية احتوت أقراصا مخدرة قادمة من مصر، أحيل على إثرها إلى المحكمة بالسعودية.
 

وكان أبو القاسم يعمل مهندسا بإحدى شركات المقاولات بالسعودية وحكم عليه بالإعدام في القضية رقم "39245951" على خلفية اتهامه بتهريب وجلب 800 ألف 676 قرص مخدر في أكتوبر 2016، وذلك داخل مُعدة رصف أسفلت "هراس"، حيث ألقى القبض عليه بالمملكة العربية السعودية أثناء تسلُمه معدة الرصف والتي تم شحنها من مصر إلى السعودية لتسليمها لأحد المستوردين.

وتم اكتشاف وجود أقراص مخدرة مخبأة بداخل المعدة بطريقة سرية، حيث القي القبض علي أبو القاسم وتقديمه للمحاكمة وتم الحكم عليه بالإعدام.

وأصدر 3 قضاة قرارا في الحكم الأول بالقصاص من المهندس المصري، ثم صدق عليه 5 قضاة في دائرة الاستئناف.

وبعد صدور أول حكم في العام 2017، ناشدت ابتسام سلامة زوجة أبو القاسم، المقيمة بمدينة أسوان، "في مجموعة من الفيديوهات نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي"، الجميع أن يقفوا مع زوجها، الذي يعول معها 3 أولاد صغار، ووجهت مناشدتها للمسؤولين بالتدخل لوقف تنفيذ الحكم.

ودشن العديد من أصدقاء المهندس أبو القاسم "هاشتاج" على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لإنقاذه قبل تنفيذ حكم الإعدام، موجهين خلاله رسائل استغاثة للمسؤولين وخادم الحرمين الملك سلمان.

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