فيها حاجة حلوة.. راعى كنيسة بدمياط يوزع وجبات إفطار على الصائمين

محافظة دمياط

حرص الأب بندليمون، راعى كنيسة الروم الأرثووكس بدمياط، على المشاركه في إفطار الصائمين على الطرق العامه وقت اذان المغرب وتوزيع وجبات الإفطار عليهم.

كان قد قام الاب بندلمون هشام، بالوقوف على الطريق العام وتوزيع عصائر واجبات الإفطار على الصائمين من أبناء محافظة دمياط وقت اذان المغرب في لافته انسانية منه اعتاد عليها كل عام في شهر رمضان.

الجدير بالذكر أن الأب بندلمون اعتاد تجهيز حفل سحور كل عام خلال شهر رمضان يدعو فيه العديد من المجتمع المدنى بدمياط والمواطنين ومشاركتهم السحور كعادة اعتاد عليها خلال شهر رمضان.

ومن ناحيه اخري اعتاد ان يشارك المسلمين احتفالاتهم في كافه المناسبات العامه والديني أيضا

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