عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

فيها حاجة حلوة.. راعى كنيسة بدمياط يوزع وجبات إفطار على الصائمين

كاهن كنيسه الروم
كاهن كنيسه الروم بدمياط

حرص الأب بندليمون، راعى كنيسة الروم الأرثووكس بدمياط، على المشاركه في إفطار الصائمين على الطرق العامه وقت اذان المغرب وتوزيع وجبات الإفطار عليهم.

كان قد قام الاب بندلمون هشام، بالوقوف على الطريق العام وتوزيع عصائر واجبات الإفطار على الصائمين من أبناء محافظة دمياط وقت اذان المغرب  في لافته انسانية منه اعتاد عليها كل عام في شهر رمضان.

الجدير بالذكر أن الأب بندلمون اعتاد تجهيز حفل سحور كل عام خلال شهر رمضان يدعو فيه العديد من المجتمع المدنى بدمياط والمواطنين ومشاركتهم السحور كعادة اعتاد عليها خلال شهر رمضان.

ومن ناحيه اخري اعتاد ان يشارك المسلمين احتفالاتهم في كافه المناسبات العامه والديني أيضا 

أقرأ ايضا 

الكشف على 1646 مواطن بقرية جمصة في دمياط

FB_IMG_1649448377059
FB_IMG_1649448377059
دمياط المغرب محافظة دمياط المجتمع المدني شهر رمضان إفطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يتخذ قرارا جديدا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

لم يشعر بما ارتكبه .. اعترافات مثيرة لقاتل كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك

محمد صلاح: غير واثق في تجديد عقدي مع ليفربول.. ومستواي لم يتأثر

قرار رسمي| منع ويل سميث من حضور حفل وفعاليات الأوسكار 10 سنوات

حادث إجرامي بشع | الكنيسة : استشهاد القمص أرسانيوس وديد بالإسكندرية

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

خبيرة تغذية تحذر من شوربة "لسان العصفور" في رمضان| فيديو

ما حكم الإفطار بالجماع في نهار رمضان؟ دار الإفتاء تجيب

موضوعات متعلقة

الكشف على 1646 مواطن بقرية جمصة في دمياط

ترشيحاتنا

الاختيار 3 الحلقة 7.. جرائم الإخوان في أحداث الاتحادية واغتيال الحسيني أبوضيف

وقف مصنع شوكولاتة كيندر Kinder وسحب منتجاتها من بلجيكا

الاختيار 3 الحلقة 7 .. اغتيال الصحفي الحسيني أبو ضيف أمام الاتحادية

إطلاق اسم الصيدلانية مروة الشربيني على متنزه في "دريسدن" الألمانية

تعرف على موعد قيادة أول فتاة لـ قطار مترو الأنفاق

اتصدمت فيه.. ريهام سعيد لـ جورج قرداحي: أنا متجوزة ومينفعش اللغة دي|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكبير أوي الحلقة 7 .. أهالي المزاريطة في لعبة غامضة

جمال سليمان: أقول للآباء لا تنسوا أن كل ممنوع مرغوب.. وأتعامل مع انتقادات السوشيال كزبد يذوب (حوار)

80 ألف مصل بالمسجد الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان.. صور

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات الصاعقة

فيديو

قبضوا عليا بعدما ولدت بـ 20 يوما.. تصريحات مؤلمة لـ ريهام سعيد

سيناريو تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة.. فيديوجراف

ما سر ارتباط منتجات التنظيف بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان .. فيديو جراف

بطلت شرب.. أبرز تصريحات عمرو زكي .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ