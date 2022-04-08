محدش سأل عني.. ريهام سعيد تبوح بأسرارها داخل السجن

على الرغم من أنها كانت ملء السمع والبصر، وضيفة دائمة على التريند بما تثيره من جدل، اختفت فجأة ريهام سعيد، وابتعدت وقلت أخبارها، حتى ظهرت مع الإعلامية راغدة شلهوب، ببرنامج «سابع سما»، المُذاع عبر فضائية «النهار»، لتحتل التريند مرة أخرى بسبب تصريحاتها الغريبة والمثيرة، إضافة إلى إذاعة تسجيل صوتي للفنان محمد رمضان، وغيرها من التفاصيل المثيرة.

ريهام سعيد: بشك في أمي وأبويا

أكدت الإعلامية ريهام سعيد، في حوارها مع راغدة شلهوب، انها لم تعد تثق في أحد، حتى أقرب المقربين، مشددة على أنها تتعرض للمؤامرات،: "بشك في أمي وأبويا، ومابثقش في حد خالص، ودايما اللي حواليا بيتآمروا عليا".

وأضافت: "النجاح ليس له علاقة بالخذلان، والخذلان صعب جدا، وعدم الثقة يأتي من تكرار الخذلان"، موضحة أن ظهورها الإعلامي كان مهددا بالتوقف طوال الوقت، خاصة أنها تعدت الخط الأحمر للنجاح.

أعداء النجاح ضدي أنا ورمضان

ضربت الفنانة ريهام سعيد، مثلا بالفنان محمد رمضان الذي تُطلق ضده الشائعات طوال الوقت، بسبب وبدون، لأنه تخطى الخط الأحمر للنجاح.

وقالت سعيد: "أنا ومحمد رمضان مابنغلطش أبدًا، وعدينا الخط الأحمر للنجاح، يكفي إن أنا ومحمد رمضان لم نغلط ولا مرة"، مشددة على أنها لو عادت؛ ستنجح أكثر من ذي قبل مئات المرات.

اتحبست 45 يوما بسبب نجاحي

وأشارت ريهام سعيد، إلى أنها تعرضت للحبس احتياطي 45 يوما؛ بسبب نجاحها، وليس بسبب خطأ ارتكبته، خاصة أنها في كل قضية ضدها، كانت تخرج من الجلسة الأولى، إلا أن هناك من أراد معاقبتها على النجاح.

وأضافت: «حاولت أتأقلم وأحب الناس لأمرّ من هذه الأزمة على خير، وصعبت عليا نفسي وقت تصويري في السجن»، موضحة أنها دخلت السجن بعد ولادة ابنها بـ20 يوما فقط، وكانت تعاني بسببه، خاصة أنه كان يعاني من ظروف صحية، ويحتاج إلى منتجات ألبان خاصة به من أمريكا.

وأشارت إلى أنها بكت بشدة في ثالث يوم في الحبس، وأن البعض توقع ألا تخرج من السجن.

وتابعت ريهام سعيد، إنها بسبب تلك الفترة القاسية في حياتها وأزماتها العديدة؛ أصيبت بمرض السكري، رغم أنها كانت تعتقد نفسها قوية، وكشفت عن أنها كانت تعاني من بوادر ألزهايمر، ومن النسيان المتكرر رغم ذاكرتها القوية.

محدش سأل عني في أزمتي

وأكدت الإعلامية، أنها مرت بالعديد من الفترات الصعبة، مثل إصابتها وزوجها في حادث وإصابتها بالسكر، وكذلك إجراء 3 عمليات في أنفها، وخلال كل ذلك لم يهاتفها أحد للاطمئنان عليها، رغم أنها تحملت مسؤولية أزمات البرنامج بمفردها ودخلت السجن بسببه.

ونوهت بأنها اعتزلت العمل الإعلامي؛ من أجل أن تريح أعدائها والمتربصين بها، بعد أن حققت نجاحا ساحقا، لذلك فهي تلقى الهجوم والتربص، متابعة: "دلوقت بقيت مش عايزه أكلم حد؛ لأن كل الناس وحشة أوي أوي، معنديش رغبة إني أعيش، وحاسة إني هفارق أولادي قريب، أنا معنديش أصحاب، أو اكتشفت إن معنديش أصحاب، أنا تعبانة من الظلم اللى اتظلمته، تعبانة من الحرب اللى شغالة لغاية دلوقتي".

تسجيل صوتي لـ محمد رمضان على الهواء

وكشفت ريهام سعيد، عن اتصالها بأكثر من فنان لمساعدتها على العودة للتمثيل، قائلة: "رفعت سماعة التليفون على كذا حد، قولتله أنا عايزة اشتغل معاك، وكلهم ردوا كويس، إلا أن محمد رمضان من أجدع الفنانين، توقعت إنه ميردش عليا لكن كل مرة بيرد على رسائلي ومكالماتي".

وعرضت ريهام، تسجيل صوتيا للفنان محمد رمضان على الهواء بعد أن طلبت أن تشاركه في أحد أعماله، خاصة أن بينهما قطيعة منذ 3 سنوات بسبب رفضه مقابلتها، إلا أنه عاد وبرر لها وقتها أنها لم تكن المقصودة، ولكنه فاجئها بالرد، وعلقت: "متزعلش مني، ده مش تسريب، لكن أنا عايزه أوري الناس اللي بيقولوا إنك ظلمت الطيار، وأنت مظلمتش حد، أنا متأكدة إنه مظلمش الطيار وبيجبر بخاطري دائما".

ووجه محمد رمضان رسالة لها في التسجيل الصوتي، قائلا: “إنتي تشرفي أي حد تشتغلي معاه، واللي ميوافقش هو اللي خسرك في العمل”.