ريهام سعيد : بشك في أمي وأبويا.. ولو رجعت هكسر الدنيا

حلت الإعلامية ريهام سعيد، ضيفه على الإعلامية راغدة شلهوب، ببرنامج "سابع سما"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

ريهام سعيد : محمد رمضان مظلمش الطيار أشرف أبو اليسر ..فيديو

قالت "الإعلامية ريهام سعيد"، إنها قامت بالاتصال بأكثر من فنان لدخول مجال التمثيل، معقبه: "رفعت سماعة التليفون على كذا حد قولتله أنا عايزه اشتغل معاك، وكلهم ردوا كويس".

وأشارت: "من أجدع الفنانين محمد رمضان، توقعت إنه ميردش عليا لكن كل مرة بيرد على رسائلي ومكالماتي".

متزعلش مني.. ريهام سعيد تعرض تسجيلا صوتيا لـ محمد رمضان على الهواء..فيديو

عرضت "سعيد"، تسجيل صوتي للفنان محمد رمضان على الهواء بعد أن طلبت أن تشاركه في أحد أعماله.، مرددة: "متزعلش مني دا مش تسريب لكن أنا عايزه أوري الناس، اللي بيقولوا أنك ظلمت الطيار، وأنت مظلمتش حد"، مؤكدة: "أنا متأكدة أنه مظلمش الطيار وبيجبر بخاطري دائما".

ووجه محمد رمضان رسالة لـ ريهام سعيد في التسجيل الصوتي، قائلا: “إنتي تشرفي أي حد تشتغلي معاه واللي ميوافقش هو اللي خسرك في العمل”.

تعبت .. ريهام سعيد : كلهم رموني ومحدش سأل عليا ..فيديو

تحدثت "الإعلامية ريهام سعيد"، عن أزمتها مع معدة برنامجها قائله: "عمرها ما شافت مني حاجه وحشه، وكنت بفوت لها كتير جدا".

ريهام سعيد عن فترة حبسها: أقوى درس في حياتي.. فيديو

تحدثت "الإعلامية ريهام سعيد"، عن فترة حبسها قائله: "اتحبست احتياطي 45 يوما وحاولت اتأقلم وأحب الناس لأمر من هذه الأزمة على خير وصعبت عليا نفسي وقت تصويري في السجن".

ريهام سعيد : هكسر الدنيا برجوعي لـ كرسي المذيعة .. فيديو

قالت "الإعلامية ريهام سعيد"،: "أنا أي وقت هرجع فيه لـ كرسي المذيعة هكسر الدنيا وهنجح أكتر من أي حد موجود".

وأضافت: "اتوقفت خلال الـ5 سنوات الماضية 3 سنوات"، لافته: "3 سنوات من عدم الظهور على الشاشة تؤثر كثيرا".

ريهام سعيد: لو رجعت هحقق مشاهدة أقوى من أي حد موجود |فيديو

قالت "الإعلامية ريهام سعيد"،: "لم أعد أثق في أحد على الإطلاق بسبب تعرضي للخذلان أكثر من مرة".

وأضافت: "اتحبست احتياطي وتعبت وعايزة أعيش في سلام علشان تعبت، ولو رجعت هكون أنجح من 4 سنوات وهحقق مشاهدة أقوى من أي حد موجود".



ريهام سعيد: أنا ومحمد رمضان مبنغلطش أبدًا وعدينا الخط الأحمر للنجاح.. فيديو

قالت "الإعلامية ريهام سعيد"،: "أنا ومحمد رمضان مبنغلطش أبدًا وعدينا الخط الأحمر للنجاح"، لافته: "أنا ومحمد رمضان لم نغلط ولا مرة".

معنديش ثقة بحد.. ريهام سعيد : بشك في أمي وأبويا | فيديو

قالت "الإعلامية ريهام سعيد"،: "بشك في أمي وأبويا ومبثقش في حد خالص ودايما اللي حواليا بيتآمروا عليا".