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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هدى المفتي: حبيت مرة واحدة في حياتي.. فيديو

هدى المفتي
هدى المفتي

شاركت الفنانة هدى المفتي،  في تجربة القفز من  طائرة « سكاي دايف»  في حلقة اليوم من برنامج "نجوم السماء"، المذاع على قناة "أون ".

 

وقالت "هدى المفتي"،: "حبيت مرة واحدة في حياتي بالطريقة الصحية الناضجة"، مضيفه: "بتعرض لشائعات كثيرة لكن بسيب اللي يقول يقول، لأني لو نفيت هتكدب إني نفيت، وفي جميع الحالات أي شيء يخرج على السوشيال ميديا يأخذ وقته وينتهي".

 

وعلقت "هدى المفتي"، على المغامرة قائله،: "كانت لذيذة والمنظر من فوق كان خيالي وملهم".

 

وأضافت: "كنت بخاف من المرتفعات لكن التجربة كانت رائعة والمناظر من الأعلى رهبية ورائعة".
 

السوشيال ميديا هدي المفتي الفنانة هدى المفتى برنامج نجوم السماء سكاي دايف نجوم السماء

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