هدى المفتي: حبيت مرة واحدة في حياتي.. فيديو

شاركت الفنانة هدى المفتي، في تجربة القفز من طائرة « سكاي دايف» في حلقة اليوم من برنامج "نجوم السماء"، المذاع على قناة "أون ".

وقالت "هدى المفتي"،: "حبيت مرة واحدة في حياتي بالطريقة الصحية الناضجة"، مضيفه: "بتعرض لشائعات كثيرة لكن بسيب اللي يقول يقول، لأني لو نفيت هتكدب إني نفيت، وفي جميع الحالات أي شيء يخرج على السوشيال ميديا يأخذ وقته وينتهي".

وعلقت "هدى المفتي"، على المغامرة قائله،: "كانت لذيذة والمنظر من فوق كان خيالي وملهم".

وأضافت: "كنت بخاف من المرتفعات لكن التجربة كانت رائعة والمناظر من الأعلى رهبية ورائعة".

