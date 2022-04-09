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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غلق باب التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية اليوم

المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية

تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت الموافق 9 إبريل 2022، باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2023/2022.

ويتم التقديم في المدارس المصرية اليابانية يتم بشكل إلكتروني  من خلال الرابط التالي: https://ejs4students.moe.gov.eg

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قصر الزيادة السنوية بـ مصروفات المدارس المصرية اليابانية على مبلغ 500 جنيه (فقط مبلغ خمسمائة جنيه مصري) بدلا من تطبيق النسبة القانونية المقررة ليكون قيمة المصروفات هى 14100 جنيه ( أربعة عشر ألف و مائة جنية مصري فقط لا غير).

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ويمكن سداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية عن طريق السداد المباشر من خلال ماكينة الدفع المباشر POS بالمدرسة لكامل المصروفات الدراسية والكتب المدرسية والزى المدرسي ، أو السداد بفرع بنك مصر لكامل المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزي المدرسي بموجب أصل إيصال/ إيصالات السداد، ولا يتم قبول صورة من الإيصال أو صورة على الواتس آب أو أي تطبيق آخر.

كما يمكن تقسيط كامل المصروفات من خلال بنك مصر لمن يرغب ، ودفع المستحقات على 3 أقساط (قسط في خلال أسبوع من إخطار ولي الأمر بقبول ملف الطفل - القسط الثاني في شهر نوفمبر - القسط الثالث في شهر يناير).

أما عن المستندات المطلوبة للتقديم في المدارس المصرية اليابانية ، فتتمثل في : شهادة ميلاد مميكنة للطفل / التلميذ حديثة الإصدار (لا تزيد عن شهر بالعلامة المائية) ، وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر (سارية) ، وإثبات محل الإقامة للعنوان الحالى بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بستة أشهر على الأقل (توثيق رسمي) وذلك فى حالة اختلاف محل الإقامة الحالى عن المثبت فى بطاقة الرقم القومى ، و إقرار ولي الأمر (عدد ٢ أصل نسخة لولى الأمر ونسخة للمدرسة) وفى حالة مخالفة ولى الأمر لأي من بنود الاقرار لا يتم قبول ملف الطفل ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات.
وتتاح الفرصة مرة واحدة فقط لولي الأمر لتسجيل بيانات نجله لـ التقديم في المدارس المصرية اليابانية ، وبمجرد انتهاء التسجيل والضغط على زر “حفظ” وظهور رسالة “تم التسجيل بنجاح” لا يمكن تعديل البيانات المسجلة للتلميذ.

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