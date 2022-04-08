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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هوبا يوجه رسالة لزوجته: "ربنا أكرمني بالزواج بك" .. فيديو

المطرب الشعبي هوبا
المطرب الشعبي هوبا

قال المطرب الشعبي هوبا، إن هناك عدة محظورات أو محاذير في حياته منها أنه لا يخون ولا يتزوج مرة أخرى على زوجته، موضحا "أم العيال عندي ربنا يبارك فيها ويديها الصحة بنت أصول وعيلة ومحترمة وربنا كرمني بالزواج منها".


على الجانب الآخر، كشف "هوبا" خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تفاصيل لقائه بالمطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، قائلا إنه التقاه في حفل عيد ميلاده في منزله، بعد توجيه الدعوة له لحضور الحفل، قائلا "كان حلم ليا أشوفه وأعقد معاه وأتحقق".

وفي تعليقه على صورته التي يظهر فيها وهو يقبل يد المطرب أحمد عدوية، قال إن "دا شرف ليا أعمل كده، وعدوية حلم من أحلامي، وكنت وقتها في منزله خلال حفلة عيد ميلاده".

المطرب الشعبي هوبا الإعلامي محمد موسى المطرب أحمد عدوية أحمد عدوية

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