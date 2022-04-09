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الإشراف العام
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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تبادل التجارب بين بلادنا العربية بالسياسات المالية ضروري للتعافي من الصدمات

صدى البلد

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، دعوة الدكتور محمد معيط وزير المالية، مجلس وزراء المالية العرب، وصندوق النقد العربى، إلى تبنى استراتيجية متكاملة للتحوط العربي ضد الصدمات الاقتصادية الخارجية، خطوة هامة تضمن ضرورة التعامل المرن مع الازمات الاقتصادية العالمية ، خاصة بعد خرب روسيا وأوكرانيا.

ونوه البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن العمل على زيادة التكامل العربي في كافة القطاعات خطوة مقدرة من اجل مجابهة التحديات العالمية التي تسيطر تداعياتها على اقتصاديات الدول في العالم.
وتابع عضو مجلس الشيوخ على أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا وايضا تداعيات جائحة كورونا اعقبها نقص في سلاسل التوريد والامداد ، مما ادى الى ارتفاع الاسعار وهذا الامر يتطلب أن يكون هناك تبادل للتجارب بين بلادنا العربية بمجال السياسات المالية لدعم مرحلة التعافي من هذه الصدمات.
 

ارتفاع الأسعار وزير المالية جائحة كورونا أوكرانيا مجلس الشيوخ

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