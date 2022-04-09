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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القوي العاملة :

القوى العاملة: تحصيل 288 ألف جنيه مستحقات 4 عمال مصريين بالأردن

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية فى العاصمة الأردنية عمان، نجح في الحصول على مستحقات عاملين وورثة عاملين مصريين متوفين بالأردن، وذلك بإجمالي 15 ألفاَ و 729 دولاراً بما يعادل 288 ألفا 156 جنيهاً تقريباً.

 وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالأردن بمتابعة مستحقات ومعاشات ورثة المتوفين، فضلا عن حل شكوى 12 عاملا بالأردن، ومساعدة 8 مواطنين متقاعدين في استعادة صرف معاشاتهم الشهرية لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بعد أن كانت متوقفة لعدة أشهر، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وقال الملحق طلعت السيد محمد، رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان، إنه تمت الاستجابة الفورية لالتماس ورثة المواطن المتوفى "تقى. ع. أ"، بحصول أرملة وابنة المواطن المتوفى على معاش شهري  من مؤسسة الضمان الاجتماعي، بإجمالي 157 دولارا شهريا، ما يعادل 2872  جنيها شهريا  تقريبا، بالإضافة للرصيد المتجمد دفعة واحـدة بإجمالي 5331  دولارا،  ما يعادل  97 ألفاً و664 جنيها مصريا تقريبا.

كما تم الحصول على تعويض الدفعة الواحدة من مؤسسة الضمان الاجتماعي لورثة المواطن المتوفى "عبد السلام. ح. أ"، بحصول والد ووالدة وأرملة وأبناء المواطن المتوفى على 382 دولارا، ما يعادل 7 آلاف جنيه مصري تقريبا.

وأضاف الملحق العمالي أنه تم مساعدة 8 مواطنين متقاعدين في استعادة صرف معاشاتهم الشهرية لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بعد أن كانت متوقفة لعدة أشهر، كما قام المكتب بحل شكوى عمالية لمواطنين مصريين يعملون في شركة مقاولات إنشائية، وذلك بتحصيل مستحقاتها المالية بقيمة إجمالية 9859  دولارا، ما يعادل  180 ألفا و620 جنيها مصريا تقريبا، كما تم استرداد جوازات سفر العمال وتسوية أوضاعهم العمالية.

كما قام المكتب بحل شكوى عمالية لـ 12 مواطناً مصرياً يعملون في مشروع زراعي، وذلك باسترداد جوازات سفر العمال وتسوية أوضاعهم العمالية.

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وزير القوى العاملة محمد سعفان مكتب التمثيل العمالي مستحقات 4 عمال مصريين بالإردن تحصيل 288 ألف جنيه عمان الأردن هيثم سعد الدين المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة المتحدث الرسمى

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