ظهور النمل الأبيض.. الزراعة : لا يهاجم الإنسان وتأثيره يقع على المنازل والمناطق السكنية .. الفلاحين: لا يضر المحاصيل و قدوم فصل الصيف أهم الأسباب

الزراعة:

النمل الأبيض ليس له تأثير على الزراعة

تأثيره الحقيقي يقع بالمنازل والمناطق السكنية والبيوت الريفية

الفلاحين:

قدوم فصل الصيف يعد احد الأسباب الرئيسية لظهور النمل الأبيض



النمل الأبيض من أخطر الحشرات، حيث يقتحم البيوت وكافة المباني ويلتهم الخشب الموجود فى أساسات المنازل والأبنية الأخرى.

وزاد انتشار النمل الأبيض فى الفترة الأخيرة في الإسكندرية، حيث اقتحمت ملايين الحشرات البيوت والمؤسسات العامة فى المحافظة، ما جعل كثيرون يرغبون فى معرفة أضرار هذه الحشرة.



وقال دكتور محمد عبد ربه وكيل المعمل المركزي للمناهج التابع لوزارة الزراعة، إن معهد وقاية النباتات له دور كبير في مكافحة النمل الأبيض قبل ظهوره، مؤكدا أنه يتم العمل على رصد الأماكن والبؤر التي يتواجد بها النمل الأبيض والجراد حاليا لمكافحته.



وأضاف "عبدربه" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن النمل الأبيض ليس له تأثير على الزراعة، ولكن تأثيره الحقيقي يقع على المنازل والمناطق السكنية والمعمارية، خاصة إنه يتغذى على الخشب.

وتابع، أن أماكن تواجد النمل الأبيض تقع في المناطق السكنية وفى البيوت الريفية، والتي تتكون من الخشب ويسبب ضرر كبير لها، لذا يقوم معهد وقاية النبات بالمكافحة اللازمة.



وأشار الدكتور محمد، إلى أن النمل الأبيض ليس له مخاطر على الإنسان، مؤكدا انه يشبه "النمل الفارسي"، ولكن لونه أبيض وخطورته مثل الجراد، ولكن اختلافه عن الجراد إنه يهاجم المنشآت والمباني والزراعات التي تحتوي على الخشب.



و قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن هناك عدة أسباب وراء ظهور النمل الأبيض وانتشار إلي هذا الحد ولعل أبرزها قدوم فصل الصيف والذى يعد احد الأسباب الرئيسية لظهور.

وأوضح "أبوصدام " خلال تصريحات لـ " صدى البلد " ، أن النمل الأبيض يكثر ظهوره في المناطق الصحراوية والمناطق القريبة من الصحراء مثل الوادي الجديد ،وأسوان ويظهر في الإسكندرية أيضا.



وأشار "نقيب الفلاحين " إلي أنه يعتبر النمل الأبيض من اخطر أنواع الحشرات المضرة للأثاث والبيوت ، مؤكدا أن النمل الأبيض يتغذي علي مادة توجد في الخشب ومما يؤدي الي تدمير الخشب ويكون سهلا للكسر ويسبب ضررا لأصحاب المنازل البسيطة .



ونوه إلي أن النمل الأبيض يعيش في مستعمرات كبيرة نسبيا لتصل الي ٣٠ الف نملة في المستعمرة الواحدة لحوالي ٢ او ٣ مليون نمله فيصبح جيش من النمل .



وذكر ان التعامل مع النمل بطريقتين أول طريقة تسمي طريق الوقاية المبدئية بالرش علي الأرض الفارغة أو يترش عندما يظهر، مشيدا بدور وزارة الزراعة فى مكافحه النمل في مناطق عديدة من مصر والعمل علي الوقاية من النمل .

أما عن شكل النمل الأبيض، ويسمي النمل المجنح وأكد نقيب الفلاحين علي انه لا يضر الزراعة ولكنه يضر الأثاث والخشب .