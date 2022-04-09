حرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على استقبال عدد من السائحين الأجانب خلال زيارتهم لساحة الشهداء "ميدان المسلة" ضمن جولة تفقدية موسعة للسائحين بشوارع مدينة بورسعيد .

واستعرض محافظ بورسعيد للسياح أهم المعالم السياحية والحضارية بمحافظة بورسعيد، فضلا عن الظواهر الطبيعية التي تتميز بها المحافظة، موجها الدعوة للسائحين بتكرار زيارتهم لبورسعيد على مدار العام للاستمتاع بالأجواء الطبيعية الرائعة بالمحافظة.

محافظ بورسعيد يلتقي عددا من السائحين الأجانب خلال زيارتهم لساحة الشهداء.

ومن جانبهم، أعرب السائحون عن سعادتهم بزيارة ساحة الشهداء، ورؤية ظاهرة تجمع الحمام في الميدان وسط المواطنين، وهي ظاهرة تتميز بها بورسعيد عن غيرها و تشبه البلدان الأوربية في هذا الشأن، كما أشادوا بحسن الاستقبال والترحيب من جانب أبناء بورسعيد منذ وصولهم أرض بورسعيد.

محافظ بورسعيد يلتقي عددا من السائحين الأجانب خلال زيارتهم لساحة الشهداء.

و أكدوا إعجابهم الشديد بمحافظة بورسعيد والتي تعد بمثابة مدينة أوربية على أرض مصرية، وتجمع الحضارة والتاريخ والرقي والجمال.

محافظ بورسعيد يلتقي عددا من السائحين الأجانب خلال زيارتهم لساحة الشهداء.

وكان ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية لقناةالسويس، استقبل أمس الجمعة، السفينة السياحية VIKING STAR " النجم الاسكندينافى" يبلغ طولها ٢٢٨ متر، غاطسها ٦.٣ متر ، ترفع علم NORWAY، قادمة من ميناء سفاجا وعلى متنها ٤٩٨سائحا و٤٤٧ طاقم البحارة، ضمن رحلات "اليوم الواحد" يأتى هذا فى إطار عودة السياحة للميناء بعد تأثر حركة السياحة العالمية بجائحة كورونا ،فضلاً عن القيام برفع درجة الإستعداد والتأكد من تمام جاهزية كافة المرافق بالميناء خاصة محطة الركاب السياحية وأرصفتها لإستقبال الرحلة السياحية،وتقديم الخدمات الأمنية والشرطية وضمان سلامة وصول أفواج السائحين وخروجهم من الميناء بيسر وأمان.