طلاب تجارة سوهاج في زيارة للمجمع الصناعي بغرب جرجا

زار فريق التميز الطلابي بإدارة الجودة، وطلاب "من أجل مصر" بكلية التجارة بجامعة سوهاج، إلى المجمع الصناعي بالمنطقة الصناعية بغرب جرجا، بحضور الدكتور محمد حسن مهدي وكيل كلية التجارة لشئون البيئة والمجتمع، والدكتور مروان جابر مدير إدارة الجودة بالكلية.

وأسامة عبد الرحمن نائب مدير بفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج، وأحمد رشدي ممثل هيئة التنمية الصناعية بسوهاج.

ومن جانبه قال نادر عبد الظاهر مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج أنه تم إعداد خطة زيارات للمجمع الصناعي غرب جرجا، ورؤية مشروعات الشباب، وكذلك زيارة مقر فرع الجهاز بسوهاج؛ للتعرف على الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الفرع.

بالإضافة إلى الدورات التدريبية في مجال ريادة الأعمال، والتي تتم بالتنسيق والتعاون الدائم، في إطار بروتوكول التعاون بين الجهاز وجامعة سوهاج في مجال ريادة الأعمال.