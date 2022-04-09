7 خطوات لـ تفعيل البريد الالكتروني الموحد للمعلمين على موقع التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية للمعلمين بضرورة سرعة تفعيل البريد الالكتروني الموحد ، تمهيدا للتدريبات التي ستعقد لمعلمي الصفوف الأولى بداء من غد الاحد 10 ابريل 2022 .



و ينشر موقع صدى البلد الخطوات الكاملة لـ تفعيل البريد الالكتروني الموحد لتسهيل الأمر على المعلمين الذين أرسلوا لصدى البلد العديد من الاستفسارات بهذا الشأن.

خطوات إنشاء تفعيل البريد الالكتروني الموحد لـ المعلمين

يقوم المعلم بالدخول على https://office365.emis.gov.eg/

يقوم المعلم باختيار حساب المعلم.

يطلب الموقع الرقم القومي الخاص بالمعلم والكود السري له.

سوف تظهر للمعلم عده خيارات على المعلم أن يختار منهاالمربع الفارغ المكتوب أمامه "أنا لست روبوت".

يقوم المعلم بالضغط على أيقونة التحقق من البيانات.

وبعد التأكد من صحة البيانات الشخصية للمعلم يقوم الموقع تلقائيا بالتحويل إلى شاشة جديدة.

على المعلم هنا أن يقوم بكتابة البريد الاحتياطي له في الخانة المخصصة للكتابة، وبعد ذلك يقوم الموقع بإظهار كلمة السر الخاصة به.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع مديري المديريات التعليمية ، شددت خلالها على ضرورة التنبيه على معلمي الصفوف الأولى، بحضور تدريبات منصة التدريب والتطوير المهنى الإلكترونية والمعتمدة من الوزارة.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه من المقرر أن يبدأ التدريب اعتبارا من 10 حتى 14 أبريل 2022.

ونبهت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تفعيل البريد الإلكتروني الخاص بكل معلم مستهدف لخوض هذا التدريب

وقالت وزارة التربية والتعليم : يتسلم مسئول الإحصاء بالادارات التعليمية، كشوف المعلمين المستهدفين للتدريب من خلال قاعدة البيانات بالتنسيق مع مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة ، وفقا لما تم تسجيله بالمدارس على التطبيق الإلكتروني الخاص بالخطة الدراسية.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طريقة الدخول على منصة لتدريب، كالتالي :

يتم كتابة رابط المنصة من خلال متصفح جوجل كروم

اضغط على زر تسجيل الدخول

اكتب البريد الرسمي الموحد للمعلم

ادخل كلمة المرور

يقوم المعلم بفتح الدورة التدريبية بالضغط على اسم الدورة

اضغط على محاضرة البث المباشر والانضمام الآن للمشاركة فى المحاضرة.

وفي السياق نفسه ، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول المحاضرات التدريبية للمعلمين خلال شهر أبريل

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يوم الأحد 10 أبريل يتم تدريب معلمي الرياضيات واللغة العربية حتى الخميس 14 أبريل، على أن يتم إقامة محاضرة تعريفية بالمنصة الأحد 10 أبريل.

وتتم موافاة الوزارة من إدارة التدريب بتمام حضور المعلمين وفق توزيعهم بالمدرسة ، مع توضيح عدد الحضور وفق عدد المحاضرات المستهدفة.