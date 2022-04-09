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أخبار البلد

عبدالمجيد: “الاختيار” دراما بناء الوعي وتوثيق استشهاد الحسيني أبوضيف يعكس تضحيات الصحافة

أيمن عبد المجيد
أيمن عبد المجيد

قال أيمن عبدالمجيد، رئيس تحرير بوابة روزاليوسف، وكيل نقابة الصحفيين، أن مسلسل الاختيار باجزائه الثلاثة، عمل وطني، يقدم نموذجًا ناجحًا لدراما إيقاظ وبناء الوعي، عبر توثيق تاريخ مصر الحديث، لتذكير الجبل الذي عاصر تلك الأحداث بخلفياتها، وبناء وعي لدى الشباب الذين كانوا حديثي السن في تلك المرحلة.

وأضاف عبدالمجيد، فى تصريحات ل صدى البلد "  يعد مسلسل الاختيار باجزائه الثلاثة، أحد أدوات تعزيز حصون الوعي، في مواجهة حروب حديثة تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا الاتصال في استهداف العقول بقذائف ذهنية معادية.

وأكد عبدالمجيد، أن الصحفي الواعي الوطني، يقف حارسًا على ثغور الوعي، دوره لا يقل عن الجندي على الجبهة، ولقد قدمت الصحافة المصرية العديد من الشهداء في المعارك الوطنية، وهو ما ظهر جليًا في مسلسل الاختيار 3, الذي وثق استشهاد الزميل المصور الصحفي الحسيني أبوضيف، وهو ما يحمد للقائمين على هذا العمل التاريخي التوعوي.

وأشار عبدالمجيد، إلى أن الصحفيين المصريين، كان لهم دور هام في السنوات التي شهدت كفاحا وطنيا للحفاظ على الهوية المصرية، فقدت أدت الصحافة المكتوبة والإلكترونية والمرئية والمسموعة دورها في مواجهة الفاشية الدينية، والحفاظ على ثوابت الدولة، وإيقاظ الوعي ودعم الإرادة الشعبية، وهو ما يظهر القليل منه في مشاهد الاختيار من استدلالات تدمج بين مقاطع حقيقية في سياقاتها الدرامية.

وشدد عبدالمجيد، على أن الصحافة الوطنية، ستظل أحد أهم أدوات بناء الوعي، وشاهد على التاريخ وموثق له، لتأتي الدراما وغيرها من أدوات بناء الوعي لتجد من المحتوى الصحفي الإعلامي وثائق تضاف للوثائق الأخرى التي تحتفظ بها مؤسسات الدولة.

وأشاد عبدالمجيد باحترافية القائمين على مسلسل الاختيار، وما يحمله من رسائل، تتمثل في تجسيد أدوار كافة المؤسسات بلا استثناء، بداية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمخابرات العامة، والمخابرات الحربية، وجهاز الأمن الوطني، والصحافة، والقضاء والحركات الشبابية المناهضة للفاشية الدينية، في سياقات درامية تعكس حقيقة الدفاع عن الوطن والإرادة الشعبية، وتكشف ما كان يحاك لمصر عبر سيطرة الإخوان على القرار الرئاسي عام حكمهم لمصر.

ويمتاز العمل بكونه كاشفا للعديد من الوثائق صوت وصورة، لمواقف الإخوان وبواعث تحركاتهم، كتلك المشاهد التي يتحدث فيها خيرت الشاطر الرجل القوي بالتنظيم عن السلفيين هو ومرشد التنظيم محمد بديع، وكذا الوثائق المرئية التي تختتم بها اغلب الحلقات لقادة التنظيم، وهي الرسائل البليغة التي تكشف حقيقتهم لكل من تأثر بخطاب المظلومية التي يروجون له على عكس الحقيقة.

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