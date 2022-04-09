تشيلسي يكشر عن أنيابه بسداسية نظيفة في شباك ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

حقق فريق تشيلسي انتصارًا كاسحًا على مضيفه ساوثهامبتون بستة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على ملعب سينت ماري، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

افتتح ماركوس ألونسو التسجيل مبكرا لفريق تشيلسي في الدقيقة الثامنة، وعزز ماسون ماونت تقدم البلوز بهدف ثان في الدقيقة 16.

وأضاف تيمو فيرنر هدف تشيلسي الثالث في الدقيقة 21 من زمن المباراة، بينما اختتم كاي فيرتز حفلة البلوز في الشوط الأول بتسجيل الرابع في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني، استمر تفوق تشيلسي، حيث استطاع فيرنر تسجيل الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 49.

واختتم ماونت مهرجان الأهداف لتشيلسي في الدقيقة 52 موقعًا على الهدف الثاني له والسادس لفريقه.

انتصار تشيلسي رفع رصيدهم للنقطة 62 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 36 نقطة في المركز الثالث عشر.

وكان تشيلسي قد سقط أمام برينتفورد بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإنجليزي.