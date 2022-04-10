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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الدراسات العليا للتربية توجه الطلاب بالالتزام بالمقررات الاختيارية المسجلة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

وجهت كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، الطلاب، بالالتزام بالمقررات الاختيارية المسجلة بجداولهم، والتعامل معها من خلال منصة البلاك بورد.

ونوهت إدارة كلية الدراسات العليا للتربية، بأن من لديه أي مشكلة بخصوص المقررات الاختيارية والبلاك بورد؛ بإرسالها عبر هذا الرابط 

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على الجانب الآخر، نظمت كلية الصيدلة بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة بعنوان: التوحد والتحديات، والتي قدمتها الدكتورة رنا سعد الدين محمد رئيس وحدة التخاطب بمستشفى الحسين الجامعي ومستشفى سيد جلال، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد.

‎واستهدفت الندوة رفع درجة الوعي لدى أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمرض التوحد، وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة لديهم حول هذا المرض، وطرق علاج هذا المرض، وتعريفهم بالأماكن المتاحة داخل المستشفيات الحكومية لعلاج مصابي مرض التوحد بالمجان.

‎‎حضر الندوة، الدكتورة شهده عاصم المراغي القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتورة شيرين ماهر رزق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.

وجاءت الندوة في إطار الحرص على توفير فرص متساوية لجميع أفراد المجتمع، وتسليط الضوء على مرضى التوحد بهدف تحسين نوعية حياتهم لكي يتمكنوا من العيش حياة كاملة باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع.

جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت الدكتور محمد عثمان الخشت

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