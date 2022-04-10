عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تجربة ثورية.. إيلون ماسك يقترح وضع أدمغة البشر في روبوتات ليعيشون للأبد

ايلون ماسك
ايلون ماسك

قالت شبكة سي إن بي سي الأميركية إن الملياردير إيلون ماسك، مؤسس شركتي «تسلا» و«سبيس إكس» الذي وصفته بأنه يقول الكثير من الأشياء التي تبدو خيالية، صرح مؤخرا بأنه يعتقد أن البشر يمكنهم العيش إلى الأبد، عن طريق وضع أدمغتهم في الروبوتات.

txt

الذعر يسيطر على موظفي تويتر بعد تعيين «إيلون ماسك» في مجلس الإدارة.. فيديو

txt

بعد شراء إيلون ماسك حصة كبيرة بها .. تويتر تضيف ميزة للمستخدمين

وكان ماسك، قال لموقع إنسايدر: «أعتقد أن هذا ممكن نعم، يمكننا وضع الأشياء التي نعتقد أنها تجعلنا متميزين».

وأضاف أن هذه التكنولوجيا ستكون تطورًا تدريجيًا من أشكال ذاكرة الكمبيوتر الحالية، وقال: »ذكرياتنا مخزنة في هواتفنا وأجهزة الكمبيوتر بالصور والفيديو، وتعمل أجهزة الكمبيوتر والهواتف على تضخيم قدرتنا على التواصل ، مما يمكننا من القيام بأشياء كان يمكن اعتبارها سحرية... لقد قمنا بالفعل بتضخيم أدمغتنا البشرية بشكل كبير باستخدام أجهزة الكمبيوتر».

وقالت الشبكة الأميركية إن مفهوم إطالة عمر الإنسان عن طريق تحميل ذاكرته في أجسام صناعية عنصر أساسي في الخيال العلمي لعقود من الزمن، خاصة في رواية الخيال العلمي التي صدرت عام 1964 «الكثبان».

وأضافت الشبكة أن بعض الخبراء يعتقدون اليوم أن تقنية «تحميل العقل» يمكن أن تكون مجدية يومًا ما لكن الجدول الزمني لتنفيذها غير واضح.

 

ايلون ماسك سبيس تسلا الروبوتات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجل ممثلة مشهورة يقتل حماه بـ "حجر رخام" على الإفطار في الهرم

البنك المركزي: 1.03 تريليون جنيه حجم الائتمان المحلي بالعملة الأجنبية بنهاية ديسمبر الماضي

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 10-4-2022

متى يجب الصيام على الطفل ؟ الإفتاء تحدد سن الصوم الشرعية

تبدأ بعد 11 يوما.. مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر أبريل

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

طفرة جينية.. علماء يرصدون أكثر من 5 آلاف فيروس جديد

7 قروش زيادة في سعر الدولار ..اليوم

موضوعات متعلقة

إطلاق تاريخي لأول مهمة خاصة نحو محطة الفضاء الدولية

سلسلة اكتشافات جديدة.. حفرية الديناصورات الأولى مرتبطة بظاهرة كونية

يقام بحضور ولي العهد..الملكة إليزابيث تغيب عن قداس سنوي بسبب المرض

بسبب الغزو الروسي.. منظمة الأغذية تحذر من مجاعة بالساحل الإفريقي

دراسة: بعض الأسماك تمتلك قدرات حسابية خاصة

أنحف ناطحة سحاب بـ نيويورك| "صف المليارديرات" تستقبل السكان بـ66 مليون دولار

الدجاج المقلي.. أسوأ أطعمة تسبب الخمول للجسم

فرقة موسيقية بريطانية تنتج أغنية دعما للشعب الأوكراني

ترشيحاتنا

قمة نارية بين مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي .. اليوم

أعمال تزيد الأجر في رمضان .. 3 من أفضل الطاعات لا تغفلها

تجربة ثورية.. إيلون ماسك يقترح وضع أدمغة البشر في روبوتات ليعيشون للأبد

القاهرة تسجل 29 .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم

علي جمعة يكشف عن آيات يجوز أن تبدأ بها صلاتك.. تعرف عليها

بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفرة جينية.. علماء يرصدون أكثر من 5 آلاف فيروس جديد

فطارك عندنا..طريقة تحضير كفتة مشوية مع بطاطس .. والحلو بسبوسة بالمكسرات

من منشوراتهم.. تويتر يمكنه اكتشاف الاكتئاب لدى المستخدمين بدقة 90%

أعلى من برج خليفة.. افتتاح أنحف ناطحة سحاب في العالم|صور

فيديو

الاختيار 3 الحلقة 8.. مقطع فيديو يفضح مؤامرات مرسي ومكتب الإرشاد في نشر الفوضى

مضطرب نفسيا.. تفاصيل أقوال المتهم في قتل كاهن الإسكندرية

يا رب تعدى العملية النهارده على خير.. أحمد أبو زهرة في رسالة لوالده

بعد صفع مقدم الحفل.. “الأوسكار” توجه "لكمة" لـ ويل سميث| فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ