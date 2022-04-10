تجربة ثورية.. إيلون ماسك يقترح وضع أدمغة البشر في روبوتات ليعيشون للأبد

قالت شبكة سي إن بي سي الأميركية إن الملياردير إيلون ماسك، مؤسس شركتي «تسلا» و«سبيس إكس» الذي وصفته بأنه يقول الكثير من الأشياء التي تبدو خيالية، صرح مؤخرا بأنه يعتقد أن البشر يمكنهم العيش إلى الأبد، عن طريق وضع أدمغتهم في الروبوتات.

وكان ماسك، قال لموقع إنسايدر: «أعتقد أن هذا ممكن نعم، يمكننا وضع الأشياء التي نعتقد أنها تجعلنا متميزين».

وأضاف أن هذه التكنولوجيا ستكون تطورًا تدريجيًا من أشكال ذاكرة الكمبيوتر الحالية، وقال: »ذكرياتنا مخزنة في هواتفنا وأجهزة الكمبيوتر بالصور والفيديو، وتعمل أجهزة الكمبيوتر والهواتف على تضخيم قدرتنا على التواصل ، مما يمكننا من القيام بأشياء كان يمكن اعتبارها سحرية... لقد قمنا بالفعل بتضخيم أدمغتنا البشرية بشكل كبير باستخدام أجهزة الكمبيوتر».

وقالت الشبكة الأميركية إن مفهوم إطالة عمر الإنسان عن طريق تحميل ذاكرته في أجسام صناعية عنصر أساسي في الخيال العلمي لعقود من الزمن، خاصة في رواية الخيال العلمي التي صدرت عام 1964 «الكثبان».

وأضافت الشبكة أن بعض الخبراء يعتقدون اليوم أن تقنية «تحميل العقل» يمكن أن تكون مجدية يومًا ما لكن الجدول الزمني لتنفيذها غير واضح.