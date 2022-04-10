خالد بن سلمان يرحب بنقل السلطة في اليمن إلى مجلس القيادة الرئاسي

قال نائب وزير الدفاع، في السعودية، الأمير خالد بن سلمان، إن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مستمر في دعم مجلس القيادة الرئاسي بما في ذلك الدعم العسكري لحين الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة.

وكتب في تغريدة على تويتر "نؤكد على استمرار تحالف دعم الشرعية في اليمن بدعم المجلس على كافة الأصعدة بما في ذلك الدعم العسكري لحين الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة، فالشعب اليمني يستحق العيش بكرامة وسلام وأمن واستقرار".

وثمن خالد بن سلمان ما وصفها بـ"الخطوة الشجاعة والتاريخية" التي اتخذها الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هاي في نقل السلطة لمجلس القيادة الرئاسي.

وأكد الأمير خالد بن سلمان أن "الخطوة الشجاعة والتاريخية التي اتخذها الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، في نقل السلطة لمجلس القيادة الرئاسي، والتي أيدتها النخب والمكونات السياسية والمجتمعية اليمنية، وأجمع على دعمها المجتمع الدولي تؤسس لمرحلة مهمة وحاسمة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار لليمن والمنطقة".

وأوضح أن "الصفحة الجديدة التي اختارها اليمنيون تتطلب استشعاراً للمسؤولية الوطنية من كافة شرائح المجتمع اليمني لبناء يمن سعيد يسمو بالعزة والشموخ، وينعم بالأمن والأمان ضمن منظومته الخليجية العربية، وينتقل من الفرقة والاختلاف والحرب إلى السلام والأمن والتنمية والازدهار".

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، في خطاب موجه إلى الشعب اليمني، التزام المجلس الكامل بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، واتفاق الرياض.