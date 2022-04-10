التعب والضعف والدوخة وضيق التنفس أهم الأعراض .. فقر الدم مشكلة صحية منتشرة.. والعلاج يوجد في الأطعمة الغنية بالحديد

علاج نقص الحديد فى تناول مكملات الحديد وطعام خاص

يُنصح بتناول علاج الحديد لمدة أربعة أو خمسة أشهر

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو أكثر أنواع فقر الدم شيوعًا الذي يصيب النساء الحوامل والمرضعات والنساء في سن الإنجاب والرضع والمراهقين، إنها مشكلة صحية مهمة منتشرة بشكل كبير في البلدان النامية وتلقي بعبء كبير على أنظمة الرعاية الصحية. يمكن أن يتعارض النظام الغذائي السيئ أو بعض الأمراض المعوية مع امتصاص الجسم للحديد ، مما يؤدي في النهاية إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، تسلط هذه المقالة الضوء على أعراض هذه الحالة الصحية وأسبابها ، وكيفية علاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

ما هو فقر الدم الناجم عن نقص الحديد؟

فقر الدم هو حالة طبية يكون فيها عدد خلايا الدم الحمراء (كرات الدم الحمراء) أو تركيز الهيموجلوبين فيها أقل من الطبيعي، الهيموجلوبين ضروري لحمل الأكسجين ، وسوف يقلل عدد كرات الدم الحمراء من قدرة الدم على نقله إلى الأنسجة.



يتسم فقر الدم الناجم عن نقص الحديد بشكل رئيسي بأعراض مثل التعب والضعف والدوخة وضيق التنفس.

أسباب فقر الدم بسبب نقص الحديد

عدم كفاية المدخول الغذائي ، وهو ثانوي لنظام غذائي فقير بدون مكملات.

الامتصاص غير الكافي الناتج عن الإسهال لفترات طويلة ، والأمراض المعوية مثل الداء البطني ، والتهاب المعدة الضموري ، واستئصال المعدة الجزئي أو الكلي ، أو تداخل الأدوية.

زيادة متطلبات الحديد في الطفولة والمراهقة والحمل والرضاعة التي لا يتم تلبيتها مع المدخول الغذائي.

زيادة فقدان الدم بسبب الحيض المفرط ، والنزيف من الإصابة ، ونزيف البواسير ، ودوالي المريء ، وداء كرون ، والتهاب القولون التقرحي ، والأمراض الطفيلية أو الخبيثة.

زيادة استنفاد الحديد من مخازن الحديد في البلازما والذي ينتج عن التهاب مزمن أو اضطرابات مزمنة أخرى.

نقص التغذية ، خاصة بسبب نقص حمض الفوليك والفيتامينات A و B12.



أعراض فقر الدم بسبب نقص الحديد



فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو المرحلة النهائية من فقر الدم صغر الخلايا، تشمل أعراضه ، التي تتراوح من المعتدلة إلى الشديدة ، ما يلي:

شحوب

ضيق في التنفس

دوخة

متلازمة تململ الساق

برودة اليدين والقدمين

ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة

أظافر هشة

الصداع



كيفية علاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد



الحل البسيط هو تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالحديد أو مكملات الحديد.

مكملات الحديد

يتمثل العلاج الرئيسي لفقر الدم الناتج عن نقص الحديد في تناول الحديد غير العضوي عن طريق الفم. عادة ما يصف أخصائيو الرعاية الصحية مكملات الحديد ثلاث مرات يوميًا لمدة ثلاثة أشهر لعلاج نقص الحديد.

اعتمادًا على شدة فقر الدم وتحمل المريض ، فإن الجرعة اليومية الموصى بها من عنصر الحديد هي 50 إلى 100 مجم ثلاث مرات يوميًا للبالغين.

يُنصح أيضًا بتناول علاج الحديد لمدة أربعة أو خمسة أشهر حتى بعد استعادة الهيموجلوبين للسماح بتعبئة احتياطيات الجسم من الحديد.

الأطعمة الغنية بالحديد

علاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد

الحديد الهيم والحديد غير الدموي هما نوعان من الحديد الموجودان في الطعام. يعتبر الحديد الهيم مكونًا أساسيًا من كرات الدم الحمراء وينقل الأكسجين في الجسم. يوجد بشكل أساسي في المنتجات الحيوانية ويتم امتصاصه بشكل أكثر كفاءة من الحديد غير الدموي.

يوجد الحديد غير الدموي في الغالب في المنتجات النباتية.

1. المصادر الحيوانية

الحديد الهيم هو الشكل العضوي للحديد الموجود في:

اللحوم الحمراء (لحم البقر ، لحم الضأن ، لحم الضأن ، لحم العجل)

لحوم الأعضاء (الكبد والكلى)

دواجن

الأسماك: (السردين ، السلمون ، التونة)

بيض

2. مصادر نباتية

معدل امتصاص الحديد غير الدموي أقل بكثير من الحديد الدموي ويعتمد بشكل رئيسي على وجود عوامل تعزيز النظام الغذائي ، وخاصة فيتامين سي واللحوم والأسماك والدواجن.

تشمل مصادره:

المكسرات والبذور

فواكه مجففة

البقوليات (خليط الفول والعدس والحمص)

الخضار ذات الأوراق الداكنة (السبانخ والبروكلي).

حبوب الإفطار المدعمة

أرز أو خبز مخصب

التوفو



الأطعمة الحيوانية الغنية بالحديدمحتوى الحديد

3 أوقية. لحم البقر ، كبد الدجاج ، بلح البحر ، المحار3.5 مجم

3 أوقية. السردين2.1 مجم

3 أوقية. دجاج مطبوخ ، ديك رومي ، لحم بتلو0.6 مجم

3 أوقية. سمك السلمون والتونة وسمك الفرخ0.3 مجم



الأطعمة النباتية الغنية بالحديد محتوى الحديد

1 كوب فاصوليا مطبوخة

1/2 كوب توفو

3.5 مجم

1/2 كوب فاصولياء معلبة ، فاصوليا حمراء ، حمص

1 كوب مشمش مجفف

1 أوقية. بذور اليقطين والسمسم والقرع

2.1 مجم

1/2 كوب بازلاء مطبوخة

1 أوقية. الفول السوداني والجوز والجوز والفستق واللوز المحمص والكاجو المحمص وبذور عباد الشمس

1 كوب أرز بني

1/2 كوب زبيب مجفف ، خوخ ، برقوق

1 كوب سبانخ ، 1 ساق متوسطة من البروكلي ،

1 شريحة خبز

0.7 مجم

كيفية تحسين امتصاص الحديد من الغذاء



يعتمد امتصاص الحديد بشكل كبير على نوع الطعام وكيفية تحضيره. تزيد بعض الأطعمة من امتصاص الحديد بينما يعمل البعض الآخر كمثبطات.

معززات النظام الغذائي

تساعد بعض الأطعمة على زيادة امتصاص الحديد من الأطعمة الغنية بالحديد ، وتسمى هذه العوامل المحسنات الغذائية. تعمل الأطعمة مثل فيتامين سي واللحوم والأسماك على تحسين امتصاص الجسم للحديد الغذائي.

الأطعمة الغنية بالحديد والتي تعد أيضًا مصادر جيدة لفيتامين C هي الجريب فروت والكيوي والبرتقال والفراولة والجوافة واليوسفي والطماطم والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة ، فهي تزيد من امتصاص الجسم للحديد غير الدموي.

مثبطات النظام الغذائي



يمكن منع امتصاص الحديد بدرجات متفاوتة من خلال العوامل التي ترتبط بالحديد ، بما في ذلك الكربونات ، والأكسالات ، والفوسفات ، والفيتات. العوامل الموجودة في الألياف النباتية تمنع أيضًا امتصاص الحديد غير الدموي.

لامتصاص معظم الحديد في طعامك ، تجنب شرب القهوة أو الشاي وتناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم أو المشروبات التي تحتوي على الأطعمة الغنية بالحديد. مثل هذه الأطعمة تمنع 50٪ من امتصاص الحديد.

مصدر المعلومات موقع propakistani.pk.