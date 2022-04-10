عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علي جمعة يكشف عن آيات يجوز أن تبدأ بها صلاتك.. تعرف عليها

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والمفتي السابق، إن النية مهمة جدا كما ثبت في السنة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)؛ موضحاً أن الإمام البخاري وقد وضع هذا الحديث أول شيء في كتابة "الصحيح"، بدأه بالنية، لأنه إذا صحت النية؛ صح العمل كله، وإذا لم يكن هناك نية أو فسدت النية أو كانت النية لغير وجه الله سبحانه وتعالى؛ كانت باطلة.

معجزة القرآن الكريم

وتابع خلال برنامج "القرآن العظيم" على فضائية صدى البلد:"العجيب أن الإمام البخاري أنهى صحيحه بقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم : "كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم" يعنى أنهاه بحديث عن الذكر، فكأن بداية الدين هو النية، و نهاية الدين هو الذكر، "البداية والنهاية" في الدين عند علماء عرفوا معنى الديانة، تعلقت قلوبهم بالله ، جعلوا أعمالهم لوجه الله خالصة ؛ فأبقاها وإلى يوم الناس هذا".

وأضاف: يقول تعالى : {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } هذه آيات يجوز أن تبدأ بها صلاتك، وينصح العلماء أن تقول "وأنا من المسلمين" .

وأوضح الدكتور علي جمعة، في هذه الآيات {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } بيان بأن كل حركاتنا وكل سكناتنا ينبغي أن تكون بالنية لله رب العالمين.

وأشار إلى أنه قد ألف ابن الحاج كتابا أسماه " المدخل" بيّن فيه أن الصحابة الكرام كانت حركاتهم وسكناتهم كلها يوجهونها بالنية ، حتى ينالوا الثواب العظيم ، وحتى يدربوا أنفسهم على أن يعيشوا في معية الله سبحانه وتعالى ، فتراهم إذا خرجوا إلى الصلاة ، عقدوا النية في أنفسهم أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر ، وأن يزيلوا الأذى من طريق الناس ، وأن يشهدوا الجماعة ، وأن يخدموا الناس كل واحد منهم حسب حاجته، .......وهكذا ؛ يعيشوا بنيات متعددة في سلوك واحد وهو ذهابه إلى الجماعة مثلاً.

وبين عضو هيئة كبار العلماء أن معجزة القرآن الكريم {كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ } هذا الكتاب هو نبي مقيم، بعد ما أذِن الله سبحانه وتعالى بانتهاء الرسالة والنبوة وقطع الوحى، الناس في حاجة إلى معرفة أحكام الله سبحانه وتعالى و مراده وما يحب ويرضى؛ ، عندما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجه الأرض يذهبون إلي النبي ويسألونه؛ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل ربه؛ وربنا سبحانه وتعالى يجيبه بأنواع الوحى المختلفة.

واستطرد: "لكن بعد انتقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يسألون ؟ هو في الحقيقة كتاب الله الذي لا تنتهي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد، "يخلق" يعنى يبلى، فالقرآن صالح للاستدلال به، وللعبادة بتلاوته، ولاستنباط الأحكام منه؛ لأنه كلام الله غير المخلوق الذي يتجاوز الزمان والمكان والأشخاص والاحوال، والذى يذكر فيه ربنا سبحانه وتعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} و{يَا أَيُّهَا النَّاسُ} فهو كما وصف الله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم : {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} فهذا القرآن معجزة، وهذا القرآن فيه تلك المعاني التي تجعله نبيا مقيماً ، ومن هنا حافظ الله تعالى عليه، لم تكن الأمة قادرة على حفظ كتاب الله بهذه الكيفية التي حدثت ، حافظ عليه على مستوى الأداء الصوتي، حافظ عليه ليس مرة واحدة بل عشر مرات في قراءات متواترة عشر، ليس هناك نص على وجه الأرض بهذه الكيفية، يحفظه الداني والقاصي، والكبير والصغير.

وأبان علي جمعة:"في فترة من الفترات أستعمل القرآن الكريم لإزالة ومحو الأمية؛ كانت النساء كبار السن يحفظون القرآن فتزول أميتهم، هذا شيء لم نره في نص من قبل!، وأن كتاب الله سبحانه وتعالى المعجز رأيناه وهو يحفظه الصبى الصغير دون أن يفهم العربية من الأعاجم، ويقوم بالناس في التراويح بهذا القرآن الكريم وهو صغير في السن؛ إذًا فنحن أمام معجزه ربانية هى معجزه رسالة.

وفرق بين ما يسمى بـ"معجزة الرسول" وهي تلك المعجزات التي جرت على يد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهناك "معجزة رسالة" وهى هذا القرآن العظيم.
 

علي جمعة هيئة كبار العلماء الازهر الشريف النية الإمام البخاري القرآن العظيم معجزة القرآن الكريم المدخل بداية الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجل ممثلة مشهورة يقتل حماه بـ "حجر رخام" على الإفطار في الهرم

البنك المركزي: 1.03 تريليون جنيه حجم الائتمان المحلي بالعملة الأجنبية بنهاية ديسمبر الماضي

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 10-4-2022

متى يجب الصيام على الطفل ؟ الإفتاء تحدد سن الصوم الشرعية

تبدأ بعد 11 يوما.. مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر أبريل

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

طفرة جينية.. علماء يرصدون أكثر من 5 آلاف فيروس جديد

7 قروش زيادة في سعر الدولار ..اليوم

ترشيحاتنا

قمة نارية بين مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي .. اليوم

أعمال تزيد الأجر في رمضان .. 3 من أفضل الطاعات لا تغفلها

تجربة ثورية.. إيلون ماسك يقترح وضع أدمغة البشر في روبوتات ليعيشون للأبد

القاهرة تسجل 29 .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم

علي جمعة يكشف عن آيات يجوز أن تبدأ بها صلاتك.. تعرف عليها

بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفرة جينية.. علماء يرصدون أكثر من 5 آلاف فيروس جديد

فطارك عندنا..طريقة تحضير كفتة مشوية مع بطاطس .. والحلو بسبوسة بالمكسرات

من منشوراتهم.. تويتر يمكنه اكتشاف الاكتئاب لدى المستخدمين بدقة 90%

أعلى من برج خليفة.. افتتاح أنحف ناطحة سحاب في العالم|صور

فيديو

الاختيار 3 الحلقة 8.. مقطع فيديو يفضح مؤامرات مرسي ومكتب الإرشاد في نشر الفوضى

مضطرب نفسيا.. تفاصيل أقوال المتهم في قتل كاهن الإسكندرية

يا رب تعدى العملية النهارده على خير.. أحمد أبو زهرة في رسالة لوالده

بعد صفع مقدم الحفل.. “الأوسكار” توجه "لكمة" لـ ويل سميث| فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ