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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شاهد.. جامعة حلوان تدشن حملة لدعم مستشفى الناس

مجلس جامعة حلوان
مجلس جامعة حلوان

قامت جامعة حلوان، بتدشين حملة لدعم مستشفى الناس للقلب، شارك فيها مكتب العمل التطوعي بكلية الاقتصاد المنزلي ومجلس التواصل المجتمعي بالجامعة.

يأتي ذلك برعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة وإشراف وتنفيذ الدكتور خالد عبد الغفار القاضى عميد كلية الاقتصاد المنزلي ومستشار رئيس جامعة حلوان للتواصل المجتمعي

وقد تم تفقد جميع منشآت المستشفى الذي تميز بعظمة ودقة التقنيات التي تعمل بها ما يُحقق أقصى خدمة للمرضى وهم معظمهم من الأطفال.

 

وأكد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة علي دور جامعة حلوان في التواصل المجتمعي والدعم والمساعدة والمساهمة من أجل  تقديم كافة سبل الدعم لجميع أفراد المجتمع المحيط لخلق بيئة أفضل للمعيشة ما يحقق تقدم المجتمع وازدهاره.

وعقب زيارة المستشفى دعا الدكتور خالد القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي ومستشار الجامعة للتواصل المجتمعي إلى دعم هذه المستشفى الخيري التي تقدم أعظم خدمه لقلوب أطفال من ابناء مصر من الطبقات التي تحتاج  دعمنا جميعا.

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وتقدم بخالص الشكر والتقدير للمتبرعين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الاقتصاد المنزلي ولجنة التواصل المجتمعي مقدما الشكر والتقدير للدكتور عماد حمدي والدكتور محمد إسماعيل بإدارة المستشفى لاتاحة الفرصه لكافة الزائرين من وفد الجامعة للتعرف على جميع منشآت المستشفى.

وخلال زيارة قافلة جامعة حلوان حضر الإعلامى زين العابدين الشريف المستشار الإعلامى للقبائل والعائلات المصرية، الذي أشاد بعظمة الأداء والتقنيات بالمستشفى مشيرًا إلى أنه سوف يتم زيارة العديد من المستشفيات بالتنسيق مع مجلس التواصل المجتمعي بجامعة حلوان.

كما حضر الزيارة من كلية الاقتصاد المنزلي ود.نعيم رابح وكيل الكليه لشئون الطلاب ود. وليد شعبان خبير ريادة الأعمال بالجامعه ود. ايناس عصمت ود. مني عرفه مكتب العمل التطوعي و نهى راضي مدير العلاقات العامة والإعلام و سمية سليم مدير مكتب وكيل الكلية واتحاد الطلاب ولفيف من طلاب برنامج التغذية العلاجية.

وحضر من لجنة التواصل المجتمعي بالجامعه د. محمد سامي ود. هبه شاكر  كلية التجارة  ومحمود سعد مدير عام الخطة والموازنة بالجامعة وعبد الرحيم امين اللجنة التنسيقية بمجلس التواصل المجتمعي. 

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جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان كلية الاقتصاد المنزلي الدكتور خالد القاضي قافلة جامعة حلوان Jobs Education

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