اللهم يسر ولا تعسر وأكرمنا.. رانيا محمود ياسين تشارك جمهورها كواليس «انحراف»

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة جديدة من كواليس مسلسلها الجديد “انحراف” عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلقت رانيا قائلة: “انحراف.. اللهم يسر ولا تعسر وأكرمنا كرما كبيرا من عندك يا رب”.

وشهدت حلقة أمس، السبت، جريمة قتل جديدة تقوم بها حور، وتعد الجريمة الثالثة لها، بعد قتل رجل الأعمال طلعت الدقاق "محمد لطفي"، والمذيع آسر المفتي "محمد كيلاني".

تبدأ أحداث الحلقة بحفل زفاف حور "روجينا" من الضابط شريف نوح "أحمد صفوت"، وسط حضور عدد من أصدقائه، وفي نفس الوقت قبلها تكون رتبت موعدا مع سالم "عبد العزيز مخيون"، لكي يأتي للفندق الذي يقام فيه حفل زفافها، حيث قامت بالاتصال به وادعت كونها صحفية تريد إجراء حوار صحفي لمجلة أجنبية مقابل 100 ألف جنيه، وبالفعل وصل سالم إلى الفندق، ودخل الغرفة التي حجزتها له.

وخرجت حور بعد نوم زوجها شريف نوح، لتلتقي سالم في غرفة بإحدى الفنادق بعد أن أقنعته بإجراء حوار صحفي معه تقوم بالاعتداء عليه بضربه على رأسه، وتطلب منه أن يحكي لها مخططه لإعدام شقيقته وداد.

وبدأ سالم يروي سبب تفكيره في هذه الحادثة وأنه كان يحمي ابنه سيد "محمد مهران"، بعد تورطه في بيع المخدرات التي سرقها منه صديقه الذي يتعاطى المواد المخدرة معه، وبلغت قيمتها 200 ألف جنيه طلبها من عمته لكنها رفضت أن تعطيه أي شيء، وفي ظل هذه الأزمة اتصل به ابن عمه المحامي وأخبره بأن وداد "سميحة أيوب" تنوي الرجوع في وصيتها بعد أن كتبت أملاكها باسم ابنه سيد، تريد الآن أن تعطي أملاكها للجمعيات الخيرية، الأمر الذي رفضه المحامي كي لا تخرج أرضهم خارج العائلة.

وتابع حديثه أن هذه المؤامرة كانت فكرة زوجته وقام بإحضار جثة ميت من المقابر لحرقها وتلفيق تهمة قتل ابنه لشقيقته وداد.

واستطاعت روجينا في ظل وجود مخرج متمكن من أدواته ولديه قدرة رائعة في فن توجيه الممثل كروؤف عبد العزيز، التعبير ببراعة شديدة عن جميع أحاسيس الشخصية وكانت متوحدة معها بشكل كامل.

كما اعتمدت نجمة المسلسل الفنانة روجينا، على تغيير جلدها كليا، حيث اعتمدت على الانسلاخ من شخصيتها المستقلة والانخراط في شخصية العمل، والتعبير عن الانفعالات بكل الحواس، من نبرة صوت تعلو وتنخفض وفق مقتضيات المشهد، ونظرات هادئة وحادة تعبر عن مكنون الشخصية نفسها.

أحداث مسلسل انحراف

مسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية، ويصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، وتقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

أبطال مسلسل انحراف

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كل من الفنانة القديرة لوسي، و سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبد العزيز.