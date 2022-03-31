رانيا محمود ياسين تنعي والدة الإعلامي شريف عامر: «خالص عزائي»

نعت الفنانة رانيا محمود ياسين والدة الإعلامي شريف عامر، وذلك عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت رانيا ياسين: "خالص العزاء للإعلامي شريف عامر في وفاه والدته، البقاء لله ورحم الله الفقيدة وغفر لها وأسكنها فسيح جناته.. خالص عزائي للأسرة والاعلامي شريف عامر".

يُذكر أن أعلن الإعلامى شريف عامر رحيل والدته عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر.

وكتب شريف عامر : "اكتملت دائرتها.. رحلت المهندسة شريدان ذو الفقار في أحب أيام الله وأحب الأيام إلى قلبها".

وأضاف شريف عامر: “انتقلت من الأضيق إلى الأوسع ‏اليوم صرت شيخًا.. إلى اللقاء يا أمي” .