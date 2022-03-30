شريف عامر: المنتخب تعرض لـ عنف شديد فى السنغال

قال الإعلامي شريف عامر، إن الجميع فى مصر كان ينتظر فوز المنتخب الوطنى اليوم، على منتخب السنغال ولكن للأسف تعرض المنتخب للهزيمة.

وأضاف خلال تقديمه برنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة " ام بي سي مصر"، أن مصر قامت بتوديع حلم المونديال بعد الهزيمة من السنغال بضربات الترجيح.

ولفت إلى أنه قام بمتابعة المباراة من أول دقيقة لـ اخر دقيقة، والمنتخب المصري تعرض لـ عنف شديد، خلال المباراة، والجميع شاهد حجم الضغط و الخروج عن القواعد، فهناك زجاجات مياه، وشتائم، و مشكلات كثيرة.

وتابع أن مباراة المنتخب الوطنى لعب مباراة شديدة العنف، ولكن نحمد الله على ما حدث.