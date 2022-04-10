عايز 10ملايين..13يونيو الحكم في استئناف خالد الغندور على تغريم عبد الناصر زيدان

حجزت الدائرة ١٠ استئناف بمحكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، إستئناف خالد الغندور على حكم تعويضه بمبلغ ٥٠٠ ألف من عبد الناصر زيدان الصادر من محكمة القاهرة الإقتصادية لمطالبته بعشرة مليون جنيه، للحكم بجلسة ١٣ يونيو.
كانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قد قضت بالزام عبدالناصر زيدان بدفع نصف مليون جنيه للإعلامى خالد الغندور، لنشره فيديو جرافيك على صفحة فيسبوك الخاصة به وغنائه أغنية تحت عنوان ( بلية الدلدول) ووضع صور كرتونية للإعلامي خالد الغندور.
وقال المستشار هيثم عباس دفاع الاعلامى خالد الغندور، أن الحكم بمثابة ردع لكل شخص يعتقد أن السوشيال ميديا والسب والقذف والتنمر من خلالها فى منأى من العقاب.
وأقام المستشار هيثم عباس بصفته وكيلا عن الإعلامى خالد الغندور دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد عبد الناصر زيدان، طالبا الحكم علية بتعويض قدره عشرة ملايين جنيه من جراء قيامة بنشر فيديو جرافيك على صفحة الفيس بوك الخاصة به وغنائه أغنية تحت عنوان ( بلية الدلدول) ووضعه صورا كرتونية للإعلامى خالد الغندور، وحوت كلمات الاغنية ألفاظ سب وقذف وتشهير وتنمر على التكوين الجسمى لقصار القامة، الأمر الذى بادر معه الإعلامى للجوء إلى القضاء للحصول على كافة حقوقة القانونية.
وأكد المستشار هيثم عباس محامى الإعلامى خالد الغندور ان السب والقذف والتجاوز فى حق األافراد أصبح ثمة السوشيال ميديا و البعض اتخذة منبرا لتصفية الخلافات وحان الوقت للتصدى بالقانون لهذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع.