مؤشر البورصة الرئيسي دون مستوى 11 ألف نقطة والأسهم تخسر 10 مليارات جنيه

تراجع مؤشر الرئيسي البورصة المصرية الرئيسي إيجي إكس 30 بختام تعاملات اليوم الأحد لمستويات دون الـ 11 ألف نقطة حيث خسر المؤشر الرئيسي مؤشر EGX 30 حوالي 203 نقاط او ما يعادل 1٠84% نزولا إلى مستويات قرب الـ 10870 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 9.9 مليار جنيه ليستقر في ختام تعاملات اليوم عند مستوى 710.9 مليار جنيه مقابل مستوى 720.8 مليار جنيه.

جاء تراجع المؤشر خلال تعاملات اليوم الأحد بعد التداول على 185.8 مليون سهم بقيمة تبلغ 585.4 مليون جنيه عبر تنفيذ نحو 29.475 ألف صفقة.

وضربت موجة عاتية من التراجعات أسعار الأسهم المصرية خلال تعاملات اليوم حيث اكتست أسعار نحو 103 ورقة مالية .. بينما ارتفعت أسعار نحو 14 ورقة مالية واستقر العدد الباقي دون تغير يذكر.

جاء تراجع المؤشر تزامنا وخروج كبير للمستمرين الأجانب خلال تعاملات اليوم الأحد حيث بلغت صافي تعاملات الأجانب حوالي 547.8 مليون جنيه كمحصلة بيعية..وفي المقابل اتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء بإجمالي مبيعات 567.7 مليون جنيه.

ومنذ قليل أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري بيانات التضخم الشهري، والتي كشفت عن ارتفاع معدل التضخم في مدن مصر خلال مارس الماضي إلى 10.5%.

جاء ذلك بعد خفض قيمة الجنيه المصري بنحو 16%، ورفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في مارس الماضي، حيث اتجهت التوقعات أن يقفز التضخم في مصر إلى خانة العشرات، خلال الفترة المقبلة.

وقفز تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية على أساس سنوي إلى 8.8% خلال فبراير الماضي، ليكون الأعلى منذ نحو 3 سنوات، عندما بلغ 9.4% في يونيو 2019، في حين ارتفع 7.3% في يناير الماضي.

