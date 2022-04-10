الشركة الوطنية للطرق: خطة لتطوير مواقف السرفيس بالتنسيق مع المحافظات

أكد إبراهيم عبد العظيم، ممثل الشركة الوطنية للطرق، أن هناك خطة لتطوير بعض مواقف سيارات السرفيس بالتنسيق مع المحافظات، مشيراً إلى أن الشركة تعمل من أجل الصالح العام للدولة وليس لمصالح شخصية.

و قال إن الشركة تعمل فى إطار تنسيق كامل مع المحافظات التى يتم إنشاء مواقف فيها، متابعا: "ندير 12 موقفا رسميا داخل المحافظات، وقد نجحت الشركة فى إقامة مواقف كثيرة منها مواقف بمسطرد والمطرية، وموقف السلام".

و أشار إلى أن المشكلة الكبيرة التى تواجه الشركة هى التحميل من خارج الموقف، فنجد أن سيارة الموقف الخاصة بالإسكندرية تحمل كل يومين فى حين أن السيارة التى تحمل ركاب من خارج الموقف تحمل بشكل أسرع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأحد، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وتقنين المواقف العشوائية، وتحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية، وإزالة ما لا يصلح لذلك، فضلا عن تطوير ساحات الانتظار بالمحافظات.

و قال ممثل الشركة الوطنية للطرق، إن منظومة إدارة المواقف سهلة وتحتاج أمانة، وأن الشركة تقوم بتطوير الموقف من خلال عدم وجود باعة جائلين أو السماح بالمخالفات والإشغالات، بل تقوم أيضا بإقامة الموقف بشكل كامل على حسابها ودون أى تكلفة على المحافظة، وأيضا إنشاء محلات للباعة الجائلين.

وأشار إلى خطة تطوير موقف السلام، وتوسعته، موضحا أن موقف السلام لا يوجد به طاقة استيعابية لسيارات أخرى وقد تم شراء أرض لتوسيع الموقف ليتحمل خطوط سير جديدة.