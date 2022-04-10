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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مخدرات بـ3 ملايين جنيه.. ضبط 450 طربة حشيش في الإسكندرية والمنوفية والفيوم

المتهم
المتهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديريتى أمن (الإسكندرية - المنوفية) نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم ، متخذين من دائرتى قسمى شرطة (ثالث المنتزه - أول العامرية بالإسكندرية) ومركز شرطة (بركة السبع بالمنوفية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

وبتقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ففى مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط (160 طربة لمخدر الحشيش وزنت 16 كيلو جرام – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى – هاتف محمول) ، بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية.

وتم ضبط (90 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2هاتف محمول) ، بحوزة (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم) حال إستقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.

وفى مديرية أمن المنوفية تم  ضبط (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – مبلغ مالى –4 هاتف محمول) ، بحوزة (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمون بنطاق محافظتى شمال سيناء والغربية) حال إستقلالهم إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية.

وبمواجهتهم بالمضبوطات إيدوا ما جاء بالتحريات و تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3٫150٫000 مليون جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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أجهزة وزارة الداخلية جرائم الإتجار ضبط العناصر الإجرامية القائمة

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