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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في غرفة العمليات.. ندى رحمي تعلن خضوع والدتها لعملية جراحية

ندى رحمي
ندى رحمي

أعلنت الفنانة ندى رحمي، خضوع والدتها سحر عبد الحميد لعملية جراحية دخلت على أثرها إلي غرفة العمليات.

وكتبت ندى رحمي، عبر صفحتها علي فيس بوك، إنّ والدتها داخل غرفة العمليات الآن، وتتمنى أن يدعو لها كل جمهورها ومحبيها، متابعة «الدعاء بظهر الغيب مستجاب من فضلكم».

ندى رحمي تعلن  انفصالها:

أعلنت الفنانة ومقدمة البرامج  ندى رحمي  انفصالها عن خطيبها، وذلك بعد شهرين فقط  على خبر خطوبتها .

 

وكتبت ندى رحمي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح.. وأنا قررت أعيش لـ نفسي واستريح.. سنجل بعون الله" .

وكانت  الممثلة ومقدمة البرامج ندى رحمي،  قد أعلنت خطبتها،في ١٥ ديسمبر الماضي  وذلك بنشر صور وفيديوهات من الحدث عبر حسابها على تطبيق انستجرام.

ونشرت ندى رحمي صورا لها مع خطيبها وعلقت عليها قائلة: "جالي كمية مسيدجات كتير بطريقة مرعبة ناس بتباركي علي خطوبتي .. حقيقي ما تصورتش أبدا إن الناس هتبقي فرحنالي كده.. مش عارفة إزاي هقدر أرد علي كل الناس الحلوة دي".

واستطردت ندى رحمي قائلة: "بس يهمني إنكوا تعرفوا إن انتوا الفرحة الحقيقية وفرحكوا بيا بالدنيا واللي فيها .. ربنا يخليكوا ليا يارب..ألف الف شكر حقيقي انا ممتنة وسعيدة ومتشكرة لكل حد اهتم يفرحني ويباركلي.. اللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا النبي وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين".


تمكنت الفنانة ندى رحمى من التواجد داخل قائمة الفيديوهات الاعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب ، وذلك بعد حديثها عن فقدانها 80 كيلو جرامًا من وزنها ، في سبتمبر الماضي.

وكانت قد حلت الفنانة ندي رحمي، ضيفة على الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"، للحديث عن تفاصيل إنقاص وزنها.

وقالت الفنانة ندي خلال حوارها بالبرنامج :" عملت عملية تكميم معدة خلال عام  2019،  ونجحت في فقدان 80 كليو جراما من وزني".

ندى رحمى خضوع والدتها لعملية جراحية في غرفة العمليات الفنانة ندى رحمى سحر عبد الحميد

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