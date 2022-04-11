تعرف على سعر شراء وبيع الريال السعودى اليوم الاثنين 11-4-2022

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 11 أبريل 2022 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

أسعار صرف الريال السعودى اليوم الاثنين

وسجلت أسعار صرف الريال السعودى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى البنوك كالتالى : استقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى عند 4.88جنيه للشراء و 4.91جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى بنوك( بلوم ،فيصل الاسلامي،المشرق، HSBC، الأهلى المتحدة) 4.88جنيه للشراء و 4.91 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى بنوك(مصر ،الأهلي،المصرف العربي الدولي) نحو 4.88جنيه للشراء و 4.90جنيه للبيع.



بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك التجارى الدولي CIB نحو 4.87جنيه للشراء و 4.91جنيه للبيع .



وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم فى بنوك( قناة السويس ،الإسكندرية) 4.86جنيه للشراء و 4.91 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 4.85 جنيه للشراء و 4.90جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى بنك الإمارات دبى الوطني 4.85جنيه للشراء و 4.91جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الاثنين بنك كريدى اجريكول نحو 4.84جنيه للشراء و4.91جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم فى بنك التنمية الصناعية نحو 4.83جنيه للشراء و4.90جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى بنك قطر الوطني 4.83جنيه للشراء و 4.91جنيه للبيع.



وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى بنك أبوظبي الأول 4.80جنيه للشراء و 4.91جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك البركة نحو 4.77جنيه للشراء و 4.91جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (أبوظبي التجاري ،الكويت الوطني) نحو 4.76جنيه للشراء و 4.91جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم الاثنين فى بنوك( العربي الافريقي الدولي،العقارى المصري العربي) نحو 4.75جنيه للشراء و 4.91جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر إيران للتنمية نحو 4.73جنيه للشراء و 4.91جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى بنك المصرف المتحد نحو 4.72جنيه للشراء و 4.91جنيه للبيع.