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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعد الصغير يخرج عن صمته ويحكي عن خلاف بوسي مع والدها

سعد الصغير
سعد الصغير

حل الفنان سعد الصغير ضيف اليوم في  برنامج " سابع سما " المذاع علي قناه " النهار "وتحدث عن حياته المهنية وخلافاته ومنهم خلافة مع الفنانة بوسي نعرض لكم ابرز ما جاء :

  • سعد الصغير يخرج عن صمته ويحكي عن خلاف بوسي مع والدها.. فيديو
  • سعد الصغير: مصطفى كامل له فضل عليا.. ويفضح بوسي على الهواء.. فيديو
  • سعد الصغير: بفطر مع أمي في الترب أول يوم رمضان.. فيديو
  • سعد الصغير: أحد المذيعين يشهر بي لرفضي الظهور معه.. فيديو
  • سعد الصغير عن بوسي: جبتلها أغنية أه يادنيا وبتشوف رسايلي ومبتردش.. فيديو
  • سعد الصغير باكيا: كنت بموت في المستشفى وربنا أنقذني وعصيته تاني

قال الفنان سعد الصغير ، إن بوسي غضبت من والدها لأنه ظهر في بعض البرامج التلفزيونية وصرح بأن بوسي مقصرة معه ، مؤكدا أن والد بوسي لم يطلب منه احد قول أي شيء عليها ولكنها لم ترسل الية  فلوس لمدة 6 شهور فخرج عن صمته .


وأضاف الفنان سعد الصغير ، إن الفنان مصطفي كامل له فضل عليا ولم أري الفنان محمد فؤاد وغيرة ومن عرفني بهم هو مصطفي كامل ، مؤكدا أن أول معرفتي بمصطفي كامل كانت بسبب تراشق بسيط .


وأوضح المطرب الشعبي سعد الصغير باكيا، إن المشاكل التي تواجهه سببها أن أمه ليست معه، لافتا إلى أن والدته هي التي كانت تهديه الطريق الصحيح، وأي حد يشتم كانت تتصل به.


قال سعد الصغير المطرب الشعبي، إن خلافه مع أحد المذيعين اشتد بسبب المسرحية التي عرضها في الرياض وكان يرتدي فيها ملابس نسائية، والمذيع عرض له صورة وعلق “سعد الصغير بيتلذذ بالحاجة دي”.


وتابع سعد الصغير، أنا عارف كل أسرار الفنانة بوسي وخليت منظرها حلو قدام العالم أجمع ودا مش يخلي بوسي تعمل عليا نجمة قائلا "أنا إلي جبت أغنية أه يا دنيا لبوسي" .


واستكمل سعد الصغير، إنه كل مرة يخطئ يدعو الله أن يسامحه، وطلب من الله السماح في هذا الشهر المفترج شهر رمضان، مضيفا وهو يبكي "اغفرلي يارب".

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