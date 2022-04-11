بكاء هيستيري لـ سعد الصغير على الهواء.. فيديو

طلب الفنان سعد الصغير باكيا بشدة من " الله " في شهر رمضان الكريم المغفرة والعفو قائلا " أنا ديما بغلط وبقولك يارب سامحني واغفرلي " وربنا ديما بينقذني الدكاترة قالو سعد هيموت وانا قولت لو قومت هبطل غناء ولكني لم اعتزل ويارب سمحني وارزقني الصحبة التي تساعدني علي الاعتزال .

واضاف سعد الصغير خلال لقائه في برنامج " سابع سما " المذاع علي قناه " النهار " ،: "إنا قلت لوالد بوسي لو هتموت من الجوع مينفعش تظهر وتقول كدا " ، قائلا " أنا إلي مربي بوسي " ووالدها تركها وهي صغيرة ولم يكن يعرف عنها أي شيء ولم يحضر فرحها وتزوج علي والدتها وكان معاه فلوس ومش بيصرف عليها .

وأوضح سعد الصغير ، "أنه غاضب من بوسي لأنها مقدرتش إني حاولت أصالح بينها وبين والدها وطلبت من مدير أعمالها الاتصال بيكي لحذف الحلقة".