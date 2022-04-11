مؤلف يحيى وكنوز يكشف مفاجآت عن المسلسل.. فيديو

علق محمد عدلي، مؤلف مسلسل "يحيى وكنوز"، حول كتابته للمسلسل، قائلاً: "كنت قلقان جداً، خاصة بعد ما كتبت أول حلقتين أو 3 منه .. لذلك قابلت بعدها أستاذ يُسر الفخراني، وهو اللي نصحني بفكرة المراجعيين التاريخيين".

وأضاف محمد عدلي خلال لقائه مع برنامج "التاسعة"، المُذاع على فضائية "الأولى"، قائلاً: "الفخراني قالي لازم تعتمد على مراجعيين تاريخيين، ولازم هما يكونوا متخصصيين جداً .. ومن بعدها بدأت أكتب في الحلقة 4 لحد الحلقة 30 الحمدلله".

وتابع مؤلف مسلسل يحيى وكنوز، قائلاً: "أنا كنت طول الوقت خايف، لأن كنا بنواجه تحدي الوقت واحنا شغلين .. احنا بنسجل صوت، وهما شغالين، وبنعدل في الكتابة .. وقعدنا كتير نعدل في السيناريو مع المخرج محمد عيد، وباقي فريق العمل".

وأردف محمد عدلي: "كان فيه خوف، وكنا دايماً بنقول يارب المجهود اللي بيتعمل ده كله .. الناس تحس بيه .. وميبقاش مجرد أنيميشن "كرتون" بيسليهم وهما بياكلوا بس .. لكن الحمدلله ربنا كرمنا".

وكشف مؤلف مسلسل يحيى وكنوز عن تفاصيل المسلسل، قائلاً: "احنا لحد الحلقة الـ 30 عندنا مفاجآت وقصص جديدة ومعلومات مفيدة جداً للكبار والأطفال".

وأتم محمد عدلي، أن تكلفة الإنتاج الخاصة بالمسلسل عالية جداً، ولكنهم وجدوا دعم كبير من الشركة المتحدة، وشركة هشتاج ميديا، معقباً: "وده شجعنا على تقديم محتوي غير مُربح من الدرجة الأولى، ولكن هي توعوية بشكل كبير .. لأنها بتوعي جيل جديد وتقدم له معلومات جديدة".