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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمد حمادة: مصر حققت طفرة كبيرة فى قطاع الطاقة المتجددة|فيديو

الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة

قال الكاتب الصحفي محمد حمادة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، إن مصر حققت طفرة كبيرة فى جميع قطاعات الطاقة المتجددة.

وأضاف «محمد حمادة» خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الدولة المصرية كانت تعاني من أزمة كبيرة في الطاقة، وخلال الـ 8 سنوات الماضية مصر حققت طفرة كبيرة في مجال الطاقة بقدرة 28 ألف ميجاوات، ساعدت في لإقامة مشروعات عملاقة واستثمارات ضخمة.

وأشار «محمد حمادة» إلى أن مصر لديها منظومة متكاملة لاستخدام الطاقة لتحقيق التنمية وتوليد الطاقة وجذب العديد من رؤوس الأموال وتوريد الطاقة الى الدول العربية والأفريقية.

وأوضح أن مصر حريصة ومهتمة بتطبيق عملية الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة ، خاصة عمل مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء، مؤكدا أن الرئيس السيسي حريص على متابعة دائما في عمليات ومشروعات الطاقة بنفسه.

محمد حمادة مصر الطاقة المتجددة صدى البلد توليد الطاقة

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