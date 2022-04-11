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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نتطلع للاستفادة بخبراتكم..

محافظ مطروح يكرم المحالين للمعاش

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال تكريم المحالين للمعاش

 كرم  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صباح  اليوم الاثنين فى احتفالية المحالين للمعاش سادها أجواء البهجة والعرفان بالجميل عددا من المحالين للمعاش بديوان عام المحافظة  بعد بلوغهم السن القانونية بحضور عدد من مديري الإدارات وأسر المكرمين وذلك بديوان عام المحافظة.

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حيث هنأ المحافظ خلال الاحتفالية المكرمين  ببداية  حياة  جديدة  سعيدة  متمنياً لهم الصحة والتوفيق، مؤكدا على الحرص على استمرار العلاقة الطيبة  التي تربط  الجهاز التنفيذي بالمحافظة كأسرة واحدة،  وأن باب المحافظة مفتوح دائما لأبنائها واستيعاب آرائهم وخبراتهم بعد سنوات طويلة من الكفاح ،والعمل والمشاركة الفعالة فى خدمة وتنمية المحافظة. و قام المحافظ بمنحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية تقديراً لعطائهم خلال سنوات العمل.


كما تقدم  المحالون للمعاش، بالشكر والتقدير لمحافظ مطروح على هذا  اللفتة الكريمة ،ولكافة جهوده المستمرة للارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالى المحافظة لتحقيق التنمية المنشودة لمحافظتنا الغالية.


وأشار المحافظ على حرص محافظة مطروح الدائم على تكريم أبنائها ممن بلغوا السن القانونية  كتقليد ثابت تقديرا وعرفانا لهم على ما قدموه للمحافظة خلال رحلة عطائهم الوظيفي .

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