عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لـ17 أبريل

منصة التطوير المهني بالتعليم تعلن تأجيل تدريبات معلمي اللغة العربية

منصة التدريب والتطوير
منصة التدريب والتطوير المهني الالكترونية للمعلمين

أعلنت منصة التدريب والتطوير المهني الالكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم، أن التدريب الخاص بـ معلمي اللغة العربية سوف يبدأ من الأسبوع القادم تحديدا في يوم 17 أبريل 2022

وقالت منصة التدريب والتطوير المهني الالكترونية، أنه يكفي للمعلم حضور دورة تدريبية واحدة فقط فى أى من الأيام

ويمكن لمن يهمه الامر متابعة تدريبات المعلمين من خلال رابط منصة التدريب والتطوير المهني الالكترونية للمعلمين الذي يمكن الوصول إليه بالضغط على  CPD.moe.gov.eg

كانت وزارة التربية والتعليم، قالت إن تدريبات منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين انطلقت الأسبوع الجاري، ويتم عقدها من خلال فترتين للتدريب إحداهما صباحية من 4 الى 5 عصرا، والثانية من 9 إلى 10 مساء.

txt

التعليم تعلن أسماء الفائزين بمسابقة "مصر في عيون أبنائها "

txt

التعليم تكلف المديريات بالاستعداد لعقد الامتحانات العملية للتربية الفنية للثانوية العامة


خطوات الدخول على منصة التدريب والتطوير المهني الالكترونية 


- كتابة رابط المنصة  CPD.moe.gov.eg من خلال متصفح كروم
-ادخل على زر تسجيل الدخول
-كتابة البريد الرسمي الموحد للمعلم وكلمة المرور
- قم بفتح الدورة التدريبية بالنقر على اسم الدورة 
- اضغط على محاضرة البث المباشر
- قم بتحميل برنامج teams على جهازك حيث تدار الجلسة من خلال هذا البرنامج
- قم بالنقر على الانضمام الان للمشاركة بالمحاضرة

جدير بالذكر أنه قد تم إنشاء  منصة التدريب والتطوير المهني الالكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم ، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ويعد محتوى هذه المنصة هو مسؤولية وزارة التربية و التعليم و التعليم الفني ، ولا يعكس بالضرورة وجهات نظر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أو حكومة الولايات المتحدة

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حصاد تدريبات المعلمين المصريين على مدار عام 2021 .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم ، إن الأكاديمية المهنية للمعلمين قامت بـ :

  • تدريب 6100 من مديري ووكلاء المدارس على مهارات القيادة
  • تدريب 2187 معلما على أساسيات التوجيه الفني
  • تدريب 556 متدربا على برنامج تطبيقات الإدارة التربوية لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية
  • تدريب 1309 معلمين على بنامج التسكين على الكادر
  • تدريب 27733 معلم لغة عربية لرفع أدائهم المهني
  • تدريب 22290 معلم لغة انجليزية لرفع أدائهم المهني
  • تدريب 15653 معلم علوم لرفع مستوى أدائهم المهني
  • تدريب 14844 معلم دراسات اجتماعية لتنمية مهاراتهم
  • تدريب 22837 معلم رياضيات لتنمية مهاراتهم

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تم توفير عدد 3 مراكز تدريبية ، وتم تقديم 15 حقيبة تدريبية ، وبلغ عدد ورش عمل تحليل البرامج التدريبية 3 ورش

كما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم تدريب 50 متدربا على برنامج صناع القرار في أكاديمية ناصر، كما تم تدريب 48 متدربا على فنون المراسم والبروتوكول وإعداد وتنظيم المؤتمر والمعارض، وتم تدريب 55 متدربا على برنامج السلامة المهنية والأمن الصناعي، وتم تدريب 98 متدرب على استراتيجية الأمن القومي ، وتم تدريب 10 آلاف متدرب على الأزمات والتفاوض في ضوء كوفيد 19 ، وتم تدريب 11 ألف متدرب على برنامج تنمية مهارات التواصل.

منصة التدريب والتطوير المهني الالكترونية منصة التدريب التدريب والتطوير المهني Jobs Education التطوير المهني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف معاشات مايو 2022

تورط أحد أقاربه.. القصة الكاملة لمقتل الطفل زياد بالإسماعيلية

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

انخفاض الحرارة 11 درجة.. الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

جنون الذهب.. قفزة جديدة في الأسعار وعيار 21 يسجل رقما قياسيًا

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

ترشيحاتنا

إلغاء منصب مدير المنتخب في الجهاز الفني الجديد للفراعنة

لقي ربه صائما..وفاة شاب قبل صلاة المغرب أثناء دورة رمضانية بالمنوفية.. صور

كيف بَشر الرسول شيخ الأزهر بالنصر في حرب أكتوبر؟.. أسرار لا تعرفها

منصة التطوير المهني بالتعليم تعلن تأجيل تدريبات معلمي اللغة العربية

أوروبا تحظر نشاط 20 شركة طيران روسية جديدة

صعود كبير.. 19 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"أم كلثوم".. مسلسل تصارعت عليه نجمات مصر.. نجلاء فتحي رفضت الدور وتكلفته بلغت 5 ملايين جنيه

طفلة أوكرانية تكتب رسالة بدموع الألم بعد مقتل والدتها في القصف الروسي| شاهد

برفع 200 كجم حديد.. امرأة تتفوق على الرجال داخل الجيم.. شاهد

بالإندومي.. شاهد حلاق يصنع تسريحات شعر غريبة من الطعام

فيديو

"أم كلثوم".. مسلسل تصارعت عليه نجمات مصر.. نجلاء فتحي رفضت الدور وتكلفته بلغت 5 ملايين جنيه

"أم كلثوم".. مسلسل تصارعت عليه نجمات مصر.. نجلاء فتحي رفضت الدور وتكلفته بلغت 5 ملايين جنيه

"أم كلثوم".. مسلسل تصارعت عليه نجمات مصر.. نجلاء فتحي رفضت الدور وتكلفته بلغت 5 ملايين جنيه

دماغك هتتفرتك.. إزاي تتفادى صداع الصيام بطرق بسيطة وسهلة

المزيد

ساحة رأي

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ