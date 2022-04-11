منصة التطوير المهني بالتعليم تعلن تأجيل تدريبات معلمي اللغة العربية

لـ17 أبريل

أعلنت منصة التدريب والتطوير المهني الالكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم، أن التدريب الخاص بـ معلمي اللغة العربية سوف يبدأ من الأسبوع القادم تحديدا في يوم 17 أبريل 2022

وقالت منصة التدريب والتطوير المهني الالكترونية، أنه يكفي للمعلم حضور دورة تدريبية واحدة فقط فى أى من الأيام

ويمكن لمن يهمه الامر متابعة تدريبات المعلمين من خلال رابط منصة التدريب والتطوير المهني الالكترونية للمعلمين الذي يمكن الوصول إليه بالضغط على CPD.moe.gov.eg

كانت وزارة التربية والتعليم، قالت إن تدريبات منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية للمعلمين انطلقت الأسبوع الجاري، ويتم عقدها من خلال فترتين للتدريب إحداهما صباحية من 4 الى 5 عصرا، والثانية من 9 إلى 10 مساء.



خطوات الدخول على منصة التدريب والتطوير المهني الالكترونية



- كتابة رابط المنصة CPD.moe.gov.eg من خلال متصفح كروم

-ادخل على زر تسجيل الدخول

-كتابة البريد الرسمي الموحد للمعلم وكلمة المرور

- قم بفتح الدورة التدريبية بالنقر على اسم الدورة

- اضغط على محاضرة البث المباشر

- قم بتحميل برنامج teams على جهازك حيث تدار الجلسة من خلال هذا البرنامج

- قم بالنقر على الانضمام الان للمشاركة بالمحاضرة

جدير بالذكر أنه قد تم إنشاء منصة التدريب والتطوير المهني الالكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم ، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ويعد محتوى هذه المنصة هو مسؤولية وزارة التربية و التعليم و التعليم الفني ، ولا يعكس بالضرورة وجهات نظر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أو حكومة الولايات المتحدة

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حصاد تدريبات المعلمين المصريين على مدار عام 2021 .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم ، إن الأكاديمية المهنية للمعلمين قامت بـ :

تدريب 6100 من مديري ووكلاء المدارس على مهارات القيادة

تدريب 2187 معلما على أساسيات التوجيه الفني

تدريب 556 متدربا على برنامج تطبيقات الإدارة التربوية لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية

تدريب 1309 معلمين على بنامج التسكين على الكادر

تدريب 27733 معلم لغة عربية لرفع أدائهم المهني

تدريب 22290 معلم لغة انجليزية لرفع أدائهم المهني

تدريب 15653 معلم علوم لرفع مستوى أدائهم المهني

تدريب 14844 معلم دراسات اجتماعية لتنمية مهاراتهم

تدريب 22837 معلم رياضيات لتنمية مهاراتهم

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تم توفير عدد 3 مراكز تدريبية ، وتم تقديم 15 حقيبة تدريبية ، وبلغ عدد ورش عمل تحليل البرامج التدريبية 3 ورش

كما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم تدريب 50 متدربا على برنامج صناع القرار في أكاديمية ناصر، كما تم تدريب 48 متدربا على فنون المراسم والبروتوكول وإعداد وتنظيم المؤتمر والمعارض، وتم تدريب 55 متدربا على برنامج السلامة المهنية والأمن الصناعي، وتم تدريب 98 متدرب على استراتيجية الأمن القومي ، وتم تدريب 10 آلاف متدرب على الأزمات والتفاوض في ضوء كوفيد 19 ، وتم تدريب 11 ألف متدرب على برنامج تنمية مهارات التواصل.