شهي ولذيد .. طريقة عمل عرق التربيانكو

قدم الشيف أسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل عرق التربيانكو..

طريقة عمل عرق التربيانكو..

المقادير

عرق

بصل

جزر

ثوم

ورق لورا

حبهان

كرفس

طماطم

كرات

بهارات

أعشاب

ملح

فلفل

زيت

لسان عصفور

طريقة التحضير ..

* لفي العرق جيدا بخيط دوبارة و ادهنيه بعصير طماطم وملح وفلفل

* ضعه في طاسة فيها زيت ساخنة جدا حتي تحمر

* اضيفي لها مكعبات جزر و بصل و طماطم و كرفس وملح و فلفل وأعشاب وانقليها إلي صينية الفرن

* اضيفي إلي الخضروات قليل من صلصة الطماطم واتركيها علي النار حتي تغلي

* اضيفي إليها ورق اللورا والجبنة واتركيها لتنضج في طاسة علي النار

* ضعي زيت مع لسان العصفور واتركيه حتي يحمر

* في طبق التقديم ضع اللسان عصفور مع الخضروات المقطعة وعليهم عرق اللحمه مقطع شرائح و قدمه بالهنا.