شهي ولذيد .. طريقة عمل عرق التربيانكو

قدم الشيف أسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل عرق التربيانكو..
طريقة عمل عرق التربيانكو..
المقادير
عرق
بصل
جزر
ثوم
ورق لورا
حبهان
كرفس
طماطم
كرات
بهارات
أعشاب
ملح
فلفل
زيت
لسان عصفور
طريقة التحضير ..
* لفي العرق جيدا بخيط دوبارة و ادهنيه بعصير طماطم وملح وفلفل
* ضعه في طاسة فيها زيت ساخنة جدا حتي تحمر
* اضيفي لها مكعبات جزر و بصل و طماطم و كرفس وملح و فلفل وأعشاب وانقليها إلي صينية الفرن
* اضيفي إلي الخضروات قليل من صلصة الطماطم واتركيها علي النار حتي تغلي
* اضيفي إليها ورق اللورا والجبنة واتركيها لتنضج في طاسة علي النار
* ضعي زيت مع لسان العصفور واتركيه حتي يحمر
* في طبق التقديم ضع اللسان عصفور مع الخضروات المقطعة وعليهم عرق اللحمه مقطع شرائح و قدمه بالهنا.