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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تنظيم احتفالية ومعرض "محكى رمضان زمان بالقاهرة" ببيت السناري.. الثلاثاء

شهر رمضان
شهر رمضان

تنظم مكتبة الإسكندرية والجمعية العربية للعلوم والثقافة والتنمية، احتفالية ومعرض تحت عنوان: "محكى رمضان زمان بالقاهرة"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 12 ابريل 2022، في تمام الثامنة مساًء، بمقر بيت السناري الأثري، بحي السيدة زينب بالقاهرة.  

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تُقام الاحتفالية بالتعاون مع الأزهر الشريف، والهيئة العامة لتنشيط السياحة، ووزارة الثقافة، والهلال الأحمر المصري، وتحت رعاية المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).

يتضمن برنامج الاحتفالية مجموعة من الأنشطة المتنوعة، أبرزها افتتاح معرض للتراث الإسلامي، يضم أعمال فنية وكتب تراثية ولوحات تعرض آيات قرآنية كريمة، وأقوال وحِكَم، يجمع المعرض بين الأسلوب الكلاسيكي والحديث، ويوضح السمات الأساسية للخط العربي من تناظر وانسجام وإحكام لترتيب الكلمات وتركيب وحسن توزيع.

كما من المقرر عرض بانوراما ذاكرة الأزهر، وجولة تخيلية للجامع الأزهر، ومجسم لمدينة القاهرة، وتقديم عرض فني لفرقة "قنا" حول التراث والفلكلور، ويصاحب ذلك العديد من الأجواء الرمضانية وورش عن فن الخيامية والأرابيسك، بالإضافة إلى تكريم رموز أعمال رمضان زمان.

تأتي هذه الاحتفالية بمناسبة اختيار مدينة القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2022، وكذلك الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث، والمساعدة على تعزيز المشاركة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات.

بيت السناري الأزهر رمضان وزارة الثقافة الإفتاء تنشيط السياحة مكتبة الاسكندرية الاسكندرية الازهر الشريف الثقافة المعرض

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