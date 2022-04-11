نشرة المرأة.. فوائد وضع الثلج على وجهك ورجيم رمضان.. في 3 أسابيع حرق أسرع للدهون

نشر موقع “صدى البلد” أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية.

هل تبحثين عن رجيم مثالي لحرق ونسف الدهون فى رمضان ومنحك الشبع يمكنك الاعتماد على الرجيم التالي فهو يعمل على حرق أسرع للدهون إليك خطته يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

فوائد وضع الثلج على وجهك عديدة فهو يقلل من التورم والانتفاخ ويقلل من ظهور الانتفاخات تحت العين إليك أبرز فوائد وضع الثلج على البشرة كروتين يومي للعناية بها وفقا لموقع برايت سايد

هل تبحثين عن طبق حلويات سهلة وسريعة إليك طريقة تحضير بان كيك القمح فهى من الحلويات التي تمنحك الشبع لفترة أطول وفي الوقت نفسه طبق حلويات شهي ولذيذ إليك طريقة التحضير بالمقادير والمكونات

فوائد صحية عديدة لتناول الكاجو فهو غني بالفيتامينات والمعادن الأساسية التي تساعد في نمو طفلك وتطوره ويعد الكاجو غنيا بالسعرات الحرارية والدهون و يمكن استهلاك 30 جرامًا من المكسرات المختلفة يوميًا؛ أما عن الكمية المستهلكه للكاجو فيجب ألا تزيد عن 15 جرام، ومع ذلك ، فمن الأفضل دائمًا إجراء اختبار الحساسية قبل تناول الكاجو لتجنب أي آثار جانبية.