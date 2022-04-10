كيك مشهي بجانب القهوة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى

يدمن الكثير من الأشخاص تناول القهوة، فهي تعتبر المشروب المفضل لدي الكثير، كما أن اغلب الأشخاص يحتاجون إلى تناول قطع الحلوى معها، لذلك تقدم الشيف خلود مراد طريقة عمل حلوة جافة للقهوة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.

المقادير :



4 بيضات

نصف كوب زيت

نصف كوب زبدة ذائبة

كوب نشاء الذرة

كوب سكر

فانيليا

كيس ونصف خميرة الحلويات

طحين حسب الحاجة

كاكاو بني

التزيين

شكولات

مكسرات

الطريقة :



نخلط البيض والفانيليا جيدا مع السكر،ثم نضيف الزيت والزبدة ونخلط،ثم ننخل المكونات الجافة ونضيفها،ثم الطحين حتى نتحصل على عجين طري،ننزع نصف الكمية نضيف لها الكاكاو،والعجين المتبقى نضيف له الطحين حتى يتماسك بعض الشيء نشكل بالعجين حربوشين بالكاكاو وحربوشين بالطحين فقط،نشكل بهم ضفيرة ونسويه لنتحصل على حربوش واحد،نضع الحربوش في الفرن على درجة 180،لما يستوي،نذيب الشكولا ونضعها فوقه ونزين بالمكسرات وتصبح جاهزة.