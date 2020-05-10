AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

للضغط والوزن والعظام.. 8 فوائد لتناول الكاجو

الأحد 10/مايو/2020 - 10:31 ص
فوائد الكاجو
فوائد الكاجو
Advertisements
رشا عوني
يعتبر الكاجو من أشهى أنواع المكسرات، التي ينصح بها الأطباء سواء في الحميات الغذائية أو كمصدر لبعض العناصر الغذائية الصحية للجسم، وهو من المكسرات الشائع استخدامها في رمضان مع بعض الحلوى والوصفات الشهية.

اقرأ أيضا

يحتاج جسمك إلى تناول الكاجو باستمرار، لما يحتويه من دهون مفيدة، وعناصر غذائية مهمة، بحسب موقع healthline وإليك أبزر فوائد الكاجو

1- يحتوي على نسبة عالية من البروتين مما يعزز نمو الخلايا
2-الكاجو يحتوي على نسبة هائلة من مضادات الأكسدة التي تحمي من السرطان
3- الكاجو غني بالأحماض الأمينية التي تساعد في انتاج الميلاتونين مما يحسن جودة النوم وعمقه
4- الكاجو غني بالمغنيسيوم الذي يساعد في تهدئة الأعصاب والاسترخاء
5- الكاجو  غني بفيتامين ب6 الذي يساهم في الحد من الاكتئاب وتقلب المزاج
6- الكاجو يعنل على خسارة الوزن اذا دخل ضمن نظامك الغذئي للتخسيس
7- يقوي العظام ومفيد لعضلات الجسم
8- مفيد لمرضى الضغط فنسبة الصوديوم فيه ضئيلة لكنه غني بالبوتاسيوم.
للضغط والوزن والعظام.. 8 فوائد لتناول الكاجو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسرعة غير متوقعة.. نوع مهمل من البذور يحرق الدهون ومفيد لصحتك

نوع مهمل من المكسرات له مفعول السحر فى رفع مناعتك

نوع مهمل من المكسرات فعال في رفع المناعة ومحاربة أمراض القلب

رخيص وصحي.. 7 فوائد لـ الفول السوداني

ينصح به الأطباء.. احم نفسك من كورونا بتناول البيض

غير الذاكرة.. المكسرات تنظم حركة الأمعاء وتعالج الإمساك

ترشيحاتنا

حدث خطأ .. غادة عبد الرازق تكشف حقيقة إساءتها لـ طارق الشناوي

حدث في 17 رمضان.. غزوة بدر.. ووفاة السيدة رقية.. والانتصار على الدولة البيزنطية في معركة عمورية

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 10 - 5 - 2020

صور وأرقام.. اعرف خصومات ضريبة الدخل على مرتبك

احترس.. 15 يوما فقط لـ تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد |تفاصيل

أنا أصلا مبحبش الرجالة الرفيعين.. لقاء الخميسي في فيديو جديد على تيك توك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحد من انتشارها .. 6 نصائح لأصحاب حب الشباب

للضغط والوزن والعظام.. 8 فوائد لتناول الكاجو

إفطار رمضان .. كفتة أرز مع الأرز بالشعرية .. والحلو كنافة بالمكسرات