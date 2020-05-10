للضغط والوزن والعظام.. 8 فوائد لتناول الكاجو

يعتبر الكاجو من أشهى أنواع المكسرات، التي ينصح بها الأطباء سواء في الحميات الغذائية أو كمصدر لبعض العناصر الغذائية الصحية للجسم، وهو من المكسرات الشائع استخدامها في رمضان مع بعض الحلوى والوصفات الشهية.
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يحتاج جسمك إلى تناول الكاجو باستمرار، لما يحتويه من دهون مفيدة، وعناصر غذائية مهمة، بحسب موقع healthline وإليك أبزر فوائد الكاجو:
1- يحتوي على نسبة عالية من البروتين مما يعزز نمو الخلايا
2-الكاجو يحتوي على نسبة هائلة من مضادات الأكسدة التي تحمي من السرطان
3- الكاجو غني بالأحماض الأمينية التي تساعد في انتاج الميلاتونين مما يحسن جودة النوم وعمقه
4- الكاجو غني بالمغنيسيوم الذي يساعد في تهدئة الأعصاب والاسترخاء
5- الكاجو غني بفيتامين ب6 الذي يساهم في الحد من الاكتئاب وتقلب المزاج
6- الكاجو يعنل على خسارة الوزن اذا دخل ضمن نظامك الغذئي للتخسيس
7- يقوي العظام ومفيد لعضلات الجسم
8- مفيد لمرضى الضغط فنسبة الصوديوم فيه ضئيلة لكنه غني بالبوتاسيوم.