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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل ما تأكلها.. اعرف السعرات الحرارية لـ المكسرات والحلويات

قبل ما تاكلها.. اعرف
قبل ما تاكلها.. اعرف السعرات الحرارية لـ المكسرات والحلويات

الحلويات و المكسرات من الأطباق التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها و بالأخص خلال شهر رمضان الكريم، وذلك نظرا لمذاقهما الشهي واللذيذ.


وعلى الرغم من أن الحلويات والمكسرات يتمتعان بمذاق شهي و لذيذ إلا أن الإكثار من تناولهما قد يهدد صحتك و يعرضك للعديد من المشاكل الصحية التي تكون في غني عنها  بالأخص حلويات رمضان التي يؤدي الإكثار من تناولها إلي السمنة وارتفاع الكوليسترول.
 

لذلك كشفت الدكتورة جيهان أحمد الدمرداش، أخصائية تغذية علاجية وسمنة ونحافة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن السعرات الحرارية لـ الحلويات والمكسرات لكل 100 جم.

-تين: 288 سعرا حراريا.
- مشمش: 169 سعرا حراريا.
- حبة قراصيا: 20 سعرا حراريا.
- حبة من التمر: 26 سعرا حراريا.
- كنافة بالقشطة: 345 سعرا حراريا.
- كنافة بالجبنة: 360 سعرا حراريا.
- قطائف بالقشطة مقلية: 545 سعرا حراريا.
- قطايف بالجوز مقلية: 340 سعرا حراريا.
- قطائف عصافيري: 200 سعر حراري.
- عثمانلية: 370 سعرا حراريا.
- بقلاوة بالفستق: 540 سعرا حراريا.
- بسبوسة أو هريسة باللوز: 530 سعرا حراريا.
- بسبوسة أو هريسة بالفستق: 520 سعرا حراريا.
- زلابية أو لقمة القاضي: 390 سعرا حراريا.
 

المكسرات الحلويات حلويات رمضان السعرات الحرارية لـ الحلويات والمكسرات السمنة

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